POZVÁNKA: Nechte se přenést do Makedonie se všemi jejími krásami

Jablonec nad Nisou – Beseda Libora Drahoňovského je věnována jedinečným přírodním krásám, starobylým klášterům, vesničkám s dochovanou lidovou architekturou i životu místních obyvatel.

Klub Na Rampě.Foto: DENÍK/ Lenka Střihavková

„Tato balkánská země je jedinečnou zemí. Navzdory tomu všemu zůstává ze strany velké části českých cestovatelů neprávem opomíjenou zemí. Určitou návštěvnost zaznamenávají více méně pouze hory na západě, metropole Skopje a jezero Ohrid se stejnojmenným městem na jeho břehu. Do ostatních regionů, především těch ve východní části země, z cizinců zavítá málokdo. Právě zde jsem strávil většinu srpna a část září roku 2017, aniž bych však opominul i známější západní oblasti. Cestoval jsem většinou autostopem, který je v Makedonii vcelku běžným způsobem dopravy. Nikde jsem nemusel dlouho čekat. Jakožto výjimku mohu uvést jen jedno sedmihodinové uvíznutí při cestě do Skopje. S noclehy jsem si rovněž hlavu příliš lámat nemusel. Relativní bezpečnost i teplé noci umožňovaly komfortní spaní pod širým nebem. Kromě toho jsem býval často zván do domácností nejen čaj, ale i na přenocování.“ Beseda proběhne ve středu v Klubu Na Rampě od 19 hodin.