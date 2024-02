Desítky tisíc získaly ze sbírky Pozvedněte slabé organizace na Jablonecku

Studenti a mladí dobrovolníci vybrali v loňské sbírce Pozvedněte slabé celkem 185 tisíc korun a peníze si rozdělilo dvanáct regionálních neziskových organizací. Co do výše finančního obnosu byl nejúspěšnější Domov u Spasitele ve Frýdlantu, nemalé peníze putovaly i do organizací na Jablonecku, a to hlavně do Semil, Turnova a Tanvaldu.

Sbírka Pozvedněte slabé. | Foto: LK