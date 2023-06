Rekonstrukce tramvajové trati s sebou nesou uzavírky jabloneckých ulic. S postupem stavby se ale mění. Aktuální změna přijde ve středu 7. června.

Ilustrační snímek | Foto: MM Jablonec n. N.

Změny se od středy dotknou jabloneckých ulic Tovární, Rýnovická, Liberecká, Poštovní, U Nisy, Vodní a Na Vršku. Od 7. do 30. června se úplně uzavře část ulice Budovatelů, od ulice Poštovní po ulici U Nisy. Objízdná trasa bude ve směru od OK Tovární do centra vedená ulicemi Liberecká, Rýnovická, 28.října (případně ul. Větrná). V opačném směru od OK Tovární směrem na Prahu vede objížďka ulicí U Nisy do ulice Vodní, Skřivánčí a odtud na Novou Pražskou. Také autobusy MHD budou jezdit po objízdných trasách.

Objízdné trasy linek MHD od 7. června

Směr do centra města (zde zůstává v platnosti pro linky č. 104, 105, 106 a 114 dopravní opatření zavedené od 15. května):

Linky č. 104, 105, 106 a 114 jedou po následující trase: Rýnovická – 28. října (náhradní zastávka v ulici 28. října za křižovatkou s ulicí Rýnovická za zastávku Liberecká) – Horní náměstí (náhradní zastávka Obchodní akademie) – Hasičská – Smetanova – Podhorská – Mostecká – 5. května – Luční – autobusové nádraží a dále po své trase. Vynechány jsou zastávky Liberecká, Lázně a Kamenná.

Objízdné trasy pro linky č. 112, 133 a novou linku č. 123 zřízenou po dobu uzavírky ulice Budovatelů:

Linky č. 112 a č. 133 jedou ze zastávky Obchodní akademie přímo na autobusové nádraží a dále po své trase. Vynechány jsou zastávky Kino Radnice, Divadlo, Liberecká a Lázně.

Po dobu uzavírky ulice Budovatelů je v pracovní dny od 8:15 hod. do 12:45 hod. v intervalu 60 minut v provozu nová linky č. 123 na trase autobusové nádraží (stanoviště č. 4) – Kamenná – Mírové náměstí – Kino Radnice – Divadlo – náhradní zastávka Budovatelů (zřízená před křižovatkou ulic Liberecká x Rýnovická) – 28. října (náhradní zastávka v ulici 28. října za křižovatkou s ulicí Rýnovická za zastávku Liberecká) – Horní náměstí (náhradní zastávka Obchodní akademie) – autobusové nádraží.

Směr do Rýnovic a Horní Proseče:

Linky č. 104, 106 a 114 budou jezdit ze zastávky Lázně ulicí Poštovní. Dále ulicí Libereckou, kde budou zastavovat na nově zřízené zastávce před křižovatkou ulic Liberecká x Rýnovická. Tato nová zastávka po dobu uzavírky nahradí zastávku Budovatelů. Linky nezastavují na zastávce Divadlo.