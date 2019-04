Michael Linke sloužil na Obvodním oddělení Policie ČR. Před deseti lety se mu však naskytla příležitost nastoupit k psovodům. Pro Michaela to byla jasná volba, už jen proto, že od malička má kladný vztah ke psům a práci s nimi. Od té doby prošel řadou kurzů, aby mohl práci psovoda vykonávat.

Co musí policista splňovat, aby se mohl stát psovodem?

Musí projít základním kurzem pro psovoda, který trvá čtyři měsíce. Dále jezdí na kurz se psem, který musí splnit a opakuje ho každé dva roky. S Grimmem teď budeme odjíždět na měsíc na naše výcvikové středisko, kde obhajujeme kategorii.

Kolikátého máte psa a můžete si psího parťáka vybrat sám?

Můj první pes mi byl přidělen, jelikož kolega končil službu. Tehdy mu bylo pět let a dokázal si člověka získat svojí výbornou povahou, začali jsme spolu rychle fungovat. Jmenoval se Agbar. Teď je můj parťák Grimm. Dnes 44 kilového vlčáka mám od štěněte a je z policejní chovné stanice. Protože Grimm půjde brzy do důchodu, vychovávám dalšího psa Cirase.

Jaký pes se může stát tím policejním? Jaké musí mít předpoklady?

Policie má svoji chovnou stanici. Pokud psy nemáme, může se stát, že sáhneme do civilních zdrojů, tak jako to bylo u Cirase. Pes na jednom roku by měl být socializovaný, umět základní povely, nesmí být bázlivý, musí být odolný po psychické stránce, stejně tak vyrovnaný, neměla by mu například vadit střelba. Pro naši práci používáme belgické a německé ovčáky. Dříve se používali ještě rotvajleři, ale od těch už se postupně ustoupilo.

Konkrétně na co se s Grimem zaměřujete?

Převážně na pachové stopy, vyhledání osob v objektu, předmětu v terénu, klasickou hlídkovou činnost, účast na bezpečnostních opatření, což znamená, že například dozorujeme na fotbalech. Dále se zapojujeme se do pátracích akcí. Ty jsou ale řekněme sezónní. Převážně na podzim se ztrácejí houbaři. Také si mě často volají při vykradených nebo narušených chalupách, aby pes prostor zkontroloval. Pátrám po osobách, které chtějí spáchat sebevraždu a jen udají svou polohu, nebo že například chtějí skočit pod vlak a podobně.

