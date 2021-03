Dodávky přislíbených vakcín proti covidu-19 přicházejí v mizivém množství. „Asi před čtrnácti dny jsem do ordinace dostal jednu lahvičku vakcíny, kterou se podařilo naočkovat jedenáct lidí. Snad dostaneme něco málo vakcíny příští týden,“ popsal jablonecký praktický lékař Jiří Šmíd.

„Katastrofální“

Zájem pacientů je přitom obrovský. „Nadpoloviční většina pacientů chce být naočkována v naší ordinaci, aby nemuseli složitě do anonymního očkovacího centra,“ doplnil Šmíd.

Podobné problémy zažívá praktická lékařka Sabina Tichá. „To, že ještě nemáme v ordinacích vakcíny, považuji za katastrofální strategii vlády. Očkovací centra vakcíny mají. Kdyby je rozdali praktikům, probíhalo by očkování dalece rychleji,“ rozhořčila se. „Máme zaregistrováno na 150 zájemců o vakcínu, a to se bavíme jen o lidech nad 70 let. V týdnu snad máme dostat jednu lahvičku, což je deset maximálně jedenáct dávek. Komu ji mám dát, aby se ti ostatní nezlobili?,“ ptala se.

Mezi praktickými lékaři to proto nyní vře. „Neděláme si ambice proočkovat celý národ. Ale očkovat chceme, jen nemáme vakcíny,“ shrnul Šmíd. Přes 150 zájemců o vakcínu registruje i další jablonecká praktická lékařka Denisa Endrychová. „Snad zájemce proočkujeme do konce března,“ doplnila.

Vakcínu AstraZeneca redistribuuje lékařům Liberecký kraj. Očkovat jí mohou pouze své kmenové pacienty. Od pondělí 15. března začne na svém webu kraj-lbc.cz zveřejňovat seznam zapojených praktických lékařů ze všech čtyř okresů. Seznam bude týdně aktualizován.

Pro očkování u svého praktického lékaře není třeba se registrovat a rezervovat skrze celorepublikový Centrální rezervační systém (CRS). Je ale třeba se s lékařem nejprve na možnosti očkování a na případném termínu domluvit. „Pokud ale chtějí být zájemci očkováni rychle, pak doporučuji, aby se registrovali a rezervovali si termín přímo v očkovacím centru,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „V dalším týdnu bychom v těchto velkokapacitních očkovacích centrech měli naočkovat až devět tisíc osob,“ dodal.

V jabloneckém očkovacím centru v uplynulém týdnu očkovali na 400 osob denně. I tady však naráží na strop dodávaných vakcín. „V úterý 16. března ukončíme aplikaci první dávky v očkovacím centru, pokud nepřijde nová dodávka vakcín. Kdybychom pokračovali v očkování první dávkou, neměli bychom dostatek vakcíny na druhou aplikaci,“ přiblížil ředitel Nemocnice Jablonec Vít Němeček.

Provoz jabloneckého očkovacího centra je plynulý, kapacita parkoviště je díky strážníkům a policistům dostatečná. Speciální autobusovou linku využívá každou hodinu zhruba 10 cestujících.

Od začátku března se mohou do národního registračního systému hlásit také senioři 70+. Těm s registrací pomáhá například odbor sociálních věcí a zdravotnictví jabloneckého magistrátu i kontaktní místo v Eurocentru. „Každý den registrujeme desítky zájemců. Pomáhali bychom také s rezervací termínu, bohužel ty volné už došly,“ informovala vedoucí odboru Martina Rosenbergová.