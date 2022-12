Nápad na výrobu pralinek vznikl poté, co jich několik zahlédli. Začátky nebyly jednoduché. Panovala doba covidová a Kuncl nechtěl vyrábět ledacjaké pralinky. Proto se přihlásil do online přednášek, především zahraničních. Některé vzory pralinek mu cosi připomínaly. „Pak mi docvaklo, že bychom se mohli pokusit vyrobit pralinky podle skleněných perlí a kamenů. Protože jsme všichni jablonečtí patrioti, bylo jasné, že půjdeme tímhle směrem,“ vysvětlil.

Začali se rozhlížet po někom, kdo s kvalitní čokoládou dělá a kdo ji do Česka dováží. To byl už jen krůček ke spolupráci s čokoládovnou Michel Cluizel, což je poslední ryze rodinná čokoládovna na světě. Nachází se v Normandii na severu Francie. Členové rodiny dodnes objíždějí plantáže v zemích zaměřených na pěstování toho nejlepšího kakaa, s nimiž navazují přímé a dlouhodobé vztahy. Na začátku výroby docházelo k nezdarům. „To mohly být tisíce nepodařených kusů. Jedli jsme je sami, hodně jsme jich rozdali. A pak jsme se konečně strefili,“ přiblížil Kuncl.

Spolupráce se skláři

V současné době Pralinqa nabízí 12 druhů pralinek, z nichž každá má svůj předobraz ve skleněném originálu. To se líbí sklářským firmám v okolí. Pralinqa se proto účastní akcí projektu Křišťálové údolí, který spojuje skláře napříč regionem. Vzhled i chuť jabloneckých pralinek některé firmy okouzlila natolik, že je nakupují jako drobné pohoštění pro své klienty. Pralinqa tímto způsobem spolupracuje například se sklářským gigantem, společností Preciosa.

A jak taková výroba pralinky vypadá? Polykarbonátová forma se nejprve vymaže vytemperovaným barevným kakaovým máslem, do kterého se různými technikami nanášejí barvy. Poté se do formy vylije čokoládová skořápka. Ta se poté vyplní náplní z ganache (čokoládový krém), do něhož přijdou ořechy, ovocné želé a další ingredience. I suroviny do náplně putují do Jablonce z daleka. Třeba lískové ořechy a pistácie z Itálie, levanduli dodává farma z Raspenavy na druhé straně Jizerských hor. A krabičky na sady zase firma z Jablonce.

A cena? Jedna pralinka stojí 44 korun, malá sada se šesti kousky 269 korun, dvanáctikusová sada, kde najde zákazník kompletní sortiment firmy, vyjde na 529 korun. Do větších sad je navíc přidávána plněná čokoláda. Vše zatím společnost prodává jen na svých kamenných prodejnách v Jablonci a Kamenickém Šenově, nově přibude stánek v obchodním centru Nisa v Liberci. I když letos měl být zprovozněn e-shop, nestane se tak. „Máme ho kompletně připraven, ale v současné době narážíme na strop kapacity, když vyrábíme cirka tisíc pralinek denně. Ale počítáme, že ho v druhé půlce ledna spustíme,“ vysvětlil Kuncl. Do budoucna chtějí rozšířit i nabídku svých dobrot. Stačí jen ukázat na vhodný vzor ze skla, který se dá vyrobit jako pralinka.