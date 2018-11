Prasata chodí mezi paneláky. Divočáci jdou po kontejnerech

Jablonec n. N. – Lidé si stěžují na drzé divočáky. Na okrajích Jablonce hledají potravu i mezi obytnými i panelovými domy. Jejich výskyt hlásí obyvatelé ulic přiléhajících směrem k Srnčímu dolu či Zelenému údolí, ale i k Rádelskému hřebenu či lesoparku na Žižkově vrchu.

Divočák. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Situace s divokými prasaty se stále víc vyhrocuje. V letošním roce se už odvážila až k lidským obydlím. Naše děti se pohybují kolem domu i ve večerních hodinách a obáváme se o jejich zdraví,“ napsala magistrátu Petra Brejchová. Podobných stížností řeší magistrát desítky. Prasata se podle obyvatel vůbec nebojí lidí a okolního hluku, třeba z projíždějících aut. „Přibližují se čím dál více k bytovým domům a ke kontejnerům,“ potvrdila Kateřina, bydlící u Srnčího dolu.

HLAVNĚ V NOCI

Před nadcházející zimou to je častý obrázek – rozryté louky u lesa. Divoká prasata vycházejí z lesů a ryjí na loukách především kvůli živočišné potravě – nepohrdnou hmyzem, ale ani hlodavci. A protože lidé vyhazují množství jídla do kontejnerů, voní divočákům i místa na odkládání odpadu. A to je spolu s přicházející zimou kámen úrazu. Divoká prasata chodí v okrajových částech Jablonce i mezi panelovými domy.

„Lidé volají a ptají se, co mají dělat, když jim prasata chodí pod okny. Odpovídám, že prase je stále plaché zvíře, ať se ho tedy nebojí,“ popsal odborný lesní hospodář jabloneckého magistrátu Libor Preissler. Přesto jak on, tak myslivci doporučují, aby si lidé pozor dali. „Nebezpečné je, když se dostanete mezi bachyni a selata, kdy by vás mohla bachyně považovat za potencionálního predátora. Poté je schopna zaútočit,“ popsal předseda Okresní myslivecké rady Václav Langr mladší.

Divoké prase se však mezi domy odváží pouze za hluboké a klidné noci. Není to tedy tak, že potkáte kňoura odpoledne. Divoká prasata nemají sebemenší zájem na tom, aby se potkala s lidmi, jen maximálně využívají potravní nabídku, kterou jim lidé nevědomky chystají. Prase do střetu s člověkem nikdy samo nepůjde, vždy raději uteče, pokud nebude napadeno. „Při procházkách se psem je vhodné nepouštět psa na volno, pokud není plně ovladatelný majitelem nebo svým vůdcem. Zatím ale nemáme hlášeno žádné napadení psa,“ sdělil Preissler.

V okolí lidských sídel a v městských parcích nacházejí divočáci dostatek potravy. Na loukách vyhledávají housenky, žížaly a drobné hlodavce. V parcích nacházejí velké množství plodů lesních dřevin, kterých je v letošním roce dostatek. A nepohrdnou ani zbytky v blízkosti popelnic. „Nelze zabránit volnému pohybu živočichů do městské zástavby. Chemické přípravky mohou částečně pohyb prasat omezit, ale jen v krátkém časovém horizontu. Navíc to vzhledem k pohybu psů a dalších zvířat není možné uplatnit,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Početní stavy prasat divokých jsou v rámci celé republiky zvýšené, ale na Jablonecku jsou trvale nižší. „Jablonec je obklopen převážně lesními pozemky. Atraktivních zemědělských ploch je zde minimum,“ doplnil Václav Langr mladší. Není moc možností, jak se výskytu prasat ve městě bránit. Nutné je proto udržovat pořádek kolem kontejnerů a popelnic.