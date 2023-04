Bachyně se selaty bývá nejčastěji ukryta v křovinách. Tam může zaběhnout i pes puštěný z vodítka. Bachyně v takovém případě nezná slitování. Páníčkovi pak zbudou jen oči pro pláč, nikdo mu náhradu nezajistí. „Pokud bachyně napadne psa, který je ruší, znamená to, že majitel nedokáže mít svého psa pod stoprocentní kontrolou. Pak není možné uplatňovat na městu jakoukoli náhradu za zranění nebo zabití psa,“ vysvětlila Němečková.

Situace s divokými prasaty v Jablonci je vážná, myslivci je lákají do klece

Myslivci před výskytem selat varují i obyvatele. „Nebezpečné je, když se dostanete mezi bachyni a selata, kdy by vás mohla bachyně považovat za potencionálního predátora. Poté je schopna zaútočit,“ upozornil předseda jablonecké Okresní myslivecké rady Václav Langr mladší.

Problém s přemnoženými prasaty trápí obyvatele Horní Proseče, části Jablonce nad Nisou, několik měsíců. Od 1. prosince loňského roku do konce února roku letošního na noc uzavírali myslivci ve spolupráci s městskou policií lesy v části honitby Rádlo. Konkrétně v oblasti Srnčího dolu a Prosečského hřebene vždy od 18 hodin do 6 hodin ráno následujícího dne. Důvodem byl odlov černé zvěře a s tím spojené nebezpečí pro domácí zvířata i samotné obyvatele. Zcela uzavřeny pak byly lesy na několik dnů na začátku prosince a během vánočních svátků.

První uzávěra přinesla své ovoce v podobě pěti zastřelených divočáků. V lese se střídalo kolem dvaceti myslivců. „Když si uvědomíte, že myslivců spíše ubývá, že chodíme do práce, tak pět je pěkné číslo,“ podotkl Radek Novotný, hospodář mysliveckého sdružení Zelené údolí, které má na starosti honitbu od Rádla až po rozhlednu Nad Prosečí.

Nebojí se. Divočáci obíhají sídliště na okraji Jablonce už i ve dne

Druhá uzávěra o vánočních svátcích ale skončila fiaskem. Myslivci, kteří se účastnili naháňky na přemnožená divoká prasata, neulovili ani jeden kus. Vinu na tom mají především neukáznění lidé, kteří i přes zákazy do lesů vstupovali.

Nyní ale lovecká sezona zcela skončila. „Doba odlovu je za námi, prasata se střílet nesmí,“ poznamenal primátor Jablonce Miloš Vele. Myslivci mají na kontě 70 odlovených divočáků.

V sezoně 2019/2020 myslivci složili v honitbě Rádlo 39 kusů divokých prasat, o rok později už jich bylo 45 a v sezoně 2021/2022, kdy bylo třeba také uzavřít část honitby, bylo odloveno 84 kusů.

Terénní úpravy

Podle obyvatel Horní Proseče se situace s výskytem divokých prasat v blízkosti obytných domů v posledních týdnech zlepšila. „Řekl bych, že jich teď nevidíme tolik. Je znát, že vyrytých ploch nepřibývá,“ popsal jeden z místních obyvatel Jiří Rajtr. Za pravdu mu dává i jablonecký zastupitel Karel Pauch, bydlící tamtéž. „Kousek odsud je taková větší louže, tam se chodí vyválet. Jinak se ale situace zklidnila. Uvidíme, jak se situace vyvine dál na jaře a zda se na podzim prasata nevrátí,“ poznamenal.

Kolem obytných domů to ale stále vypadá, jako by tu několikrát projel traktor s pluhem. Divoká prasata tu v honbě na žrádlem doslova zryla pole. „Proto jsme se obrátili na magistrát, zda a kdy provede terénní úpravy. Před domy jsme si už uklidili, dát do pořádku větší plochy je ale nad naše síly,“ popsal předseda osadního výboru Proseč nad Nisou Jiří Musil.

Magistrát se na úpravy dotčených míst chystá. „Teď opět napadl sníh, konkrétní datum úpravy lidem včas sdělíme,“ slíbil primátor.