Horské středisko Harrachov navštívili v létě zejména Češi, byl jich přibližně stejný počet jako loni. „Nejoblíbenější byly zejména kratší pobyty na tři noci,“ přiblížila mluvčí harrachovské radnice Hana Veselá.

Harrachov. | Foto: MěÚ Harrachov

Stejně jako počasí zvyšují návštěvnost střediska také pravidelné sportovní a kulturní akce. Z těch nejvýznamnějších to byly Gladiator Race a Keltská noc. „Díky organizátorům za báječnou letní atmosféru v našem městě. Ten největší patří organizátorům zmíněných akcí, které tradičně přilákají do Harrachova nejvíce návštěvníků,” doplnil starosta Tomáš Vašíček.

Ubytovatelé zaznamenávají pokračující trend kratších pobytů, většinou na tři noci. Pokles návštěvnosti vnímají restaurace. Sezonu si naopak chválí půjčovny. „Zájem je velký. Stále půjčujeme horská kola, nosítka na děti a koloběžky,” popsal majitel jedné z půjčoven Radek Čermák. Víkendové pobyty mají hotely a pensiony zamluvené ještě na celé září. Další návštěvnost bude tradičně záviset na počasí.

Hlavní část letní sezony je v horském středisku již u konce. Harrachov láká turisty ale dále. Co třeba lanovka na Čertovu horu? „Jezdí celé léto až do konce října v denním provozu. Klientelu tvoří převážně Češi a návštěvnost je závislá zejména na počasí,” přiblížil Vlastislav Fejkl ze Sportovního areálu Harrachov.

V nejbližších dnech čeká Harrachov akce Canoe Polo, a to 26. srpna na koupališti v Zákoutí. Stejný víkend slaví místní hasiči 140 let výročí založení. V září do Harrachova opět zavítá Maraton horských kol.