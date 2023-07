/FOTO, VIDEO/ Foodtrack neboli bistro U dvou přátel je další novinkou na gastronomické mapě okolí přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou. A není to bistro ledajaké.

Liberečan Jan Žižka a Jablonečan David Reider tu nabízí nepříliš typické menu v čele s trhaným masem, quritto a domácími limonádami. „Otevřeli jsme ke konci června a zájem předčil naše očekávání. O víkendu to byl doslova masakr,“ pousmál se Žižka.

Potkali se v době, kdy bylo Janu Žižkovi 15 let, a to na brigádě v Rakousku. Jezdili tam pět sezón. Poté vařili v restauraci ve Žďárku. Jejich snem bylo mít svůj stánek. Objíždět třeba festivaly. Když se ale otevřela možnost „zaparkovat“ na jablonecké přehradě, kočování za hudebními nadšenci padlo. Vše dělají z kvalitních, převážně regionálních potravin. „V podstatě nemáme skoro žádné značkové věci, až na alkoholické nápoje. Nejvíce na dračku jdou pečená vepřová žebra, která pečeme při malé teplotě dvanáct hodin,“ doplnil Reider.

Bistro U dvou přátel najdou návštěvníci přehrady na poloostrově Tajvan, jen kousek od veřejného sociálního zařízení. A o kousek dál stojí další stánek. I když fungoval již před lety, postupně spíše chátral. Dnes je zvaný Slunka na Tajvanu. Svůj byznys sem totiž přestěhovala Lucie Pokorná, někdejší provozovatelka doslova kultovního areálu Sluneční lázně. Ty ale loni v srpnu fatálně vyhořely. „Pokukovala jsem po tomhle stánku už v zimě. Jak v březnu vykoukly první sluneční paprsky, rozhodli jsme se, že to zkusíme,“ pousmála se Pokorná.

V okolí stánku se už objevily i stolky a židle, které požár nezničil. „Říkáme tady tomu Slunka na Tajvanu. I proto tady chceme postavit pódium, abychom mohli pořádat koncerty jako na původním místě,“ doplnila provozovatelka.

S majitelem pozemku a stánku se dohodla na pronájmu místa na dobu pěti let s tím, že pokud se neseběhne nic mimořádného, smlouva bude prodloužena o dalších pět let. Na úpravy místa tak má provozovatel čas. „Chceme Tajvan opět vrátit na mapu přehrady. V posledních letech to tady spíše skomíralo, stánek moc nefungoval. Chceme rozšířit i gastro kontejner a celý objekt obložit dřevem, aby vše zapadlo do přírodního rázu přehrady,“ doplnila Pokorná.

Hromada písku, stavební buňka, velký zdánlivě dostavěný stánek. Jeho okolí je ale stále zataraseno technickým plotem, terasa zabedněná. Ani v první třetině prvního prázdninového měsíce není zprovozněn revoluční stánek v lokalitě U Prutu na jablonecké přehradě Mšeno.

Návštěvníci celou situaci nesou nelibě. „Ne, že bych potřeboval každou chvilku něco, ale jednou za odpoledne si pivo dám. Bohužel, teď si musím zaběhnout až do Volta,“ poznamenal Pavel Marek z Jablonce. Pláž U Prutu se nachází hned pod panelovými domy sídliště Mšeno, je tedy hojně navštěvovaná. „Každý rok tady byl stánek otevřený. Město se rozhodlo postavit tady nový s tím, že na léto bude otevřeno. A nic,“ rozohnila se jedna z opalujících se seniorek.

Stavba modulového stánku začala již na podzim letošního roku, hotová měla být 19. května. I přes ujišťování dodavatele je tu stále staveniště. Od té doby stojí zhotovitele každý den zpoždění 21 tisíc korun. Do pátku 14. července, kdy je další kontrolní den, je celková výše penále už necelých 1,2 milionu korun. Na dokončení stánku netrpělivě čeká veřejnost i jeho nový provozovatel, jehož vybrali jablonečtí radní na začátku června.

„Zásadní problém, který brání převzetí, jsou nedokončené terénní úpravy kolem stánku. Není možné instalovat rampy pro bezbariérový přístup. Nejdou otevírat okna kvůli chybějícím mechanismům, dodaný nábytek neodpovídá projektu. Jednání s dodavatelem je více než složité,“ vysvětlil jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Nový stánek je připravený na celoroční provoz, a to jak vlastní bistro, tak WC. „Oba provozy jsou na sobě nezávislé, a to proto, aby toalety mohly být otevřené bez ohledu na otevírací dobu občerstvení,“ připomněl vedoucí oddělení investic jabloneckého magistrátu Pavel Sluka. Náhradní provoz WC zajišťuje zhotovitel zázemí prostřednictvím mobilních toalet. Na dveřích je vždy upozornění, že jde o veřejné toalety.

Na kolaudaci stánku netrpělivě čeká jeho nový provozovatel, společnosti KFKS GASTRO. V gastro provozu má třicetiletou praxi, na Jablonecku provozuje též hotel Perla Jizery v Josefově Dole. „Stánek u přehrady je v úžasné lokalitě a jeho provedení zapadá do provozu bistra dle posledních trendů,“ těší se na nový stánek s celoročním provozem František Kozel ze společnosti.

Otevřeno bude každý den, v létě od 12 do 22 hodin, v zimě od 12 do 17 nebo 18 hodin. „Ale záleží na poptávce zákazníků, jsme schopní otevírací dobu pružně přizpůsobit,“ doplnil Kozel. Zákazníkům přímo u stánku a na terase budou nápoje a jídlo servírovat ve skle a porcelánu, mimo stánek pak do plastu.

V současné době se připravuje projekt na další část, a to sezónního stánku a toalet naproti plaveckému bazénu. Součástí následujících etap bude i příprava projektová dokumentace obnovy Slunečních lázní.