Její vedení ale už ví, jak alespoň částečně zmírnit dopady opatření vlády ve vztahu k pandemii koronaviru. Škola sice zůstane zavřená, to ale neznamená, že se alespoň nějaká výuka neodehraje.

Od pondělí pedagogové zadají domácí úkoly přes aplikaci Bakaláři. „Učitelé budou rodičům k dispozici elektronickou formou komunikace. Na stránkách školy jsou uvedené mailové adresy všech učitelů. Nebojte se na ně obrátit s jakýmkoliv dotazem, který souvisí s výukou,“ vyzval rodiče ředitel školy Zdeněk Kučera.

Podobně bude probíhat výuka i na druhé železnobrodské základní škole Pelechovská. I tady mají lidé bedlivě sledovat aplikaci Bakaláři. „Během pondělí budou rodiče kontaktovat třídní učitelé, aby dohodli způsob předání učebních materiálů,“ popsal zástupce ředitele Tomáš Hartl.

I vedení jablonecké Základní školy Antonína Bratršovského přistoupilo k opatřením. Výuka na škole bude od 16. března do odvolání probíhat dálkovým způsobem pod vedením třídních učitelek 1. stupně a od vyučujících jednotlivých předmětů na 2. stupni. Škola prosí o úzkou spolupráci rodičů i žáků s vyučujícími. Vše se dozvědí z webu školy, Bakaláře a mailu. Třídní učitelé prostřednictvím elektronické komunikace budou poskytovat další informace.

„Pokud si dítě před prázdninami nevyzvedlo učebnice a ponechalo je ve školní skřínce, budou vydány po individuální domluvě se sekretářkou školy. Rodiče musí mít s sebou klíček od skřínky a ohlásit se u hlavního vchodu, kde vyčkají na předání učebnic,“ doplnila ředitelka Janina Křimská.

I v Základní škole Liberecká učitelé zajistí výuku elektronicky. V pondělí osloví žáky nebo rodiče. „Upřesní si způsob práce,“ doplnil zástupce ředitele Martin Chytka.

Většina škol na Jablonecku vydala zatím jen všeobecné informace o dopadu vyhlášení nouzového stavu, dál se ale budou uzavřením školy zabývat. „V pondělí 16. března se na mimořádné schůzce sejdou všichni učitelé a dohodnou se o dalším postupu. O případných změnách budeme ihned informovat,“ sdělila ředitelka Svobodné základní školy Jablonec Dagmar Sacherová.

Některé školy přitom řeší další problémy. Třeba kvůli rušení lyžařských výcviků nebo dnů otevřených dveří. Třeba v Jablonci seriál dnů otevřených dveří stihl jediný termín.

Sedmá třída jablonecké školy Pivovarnická měla odjet na lyžařský výcvik hned v pondělí po prázdninách. Škola však zájezd stornovala. „O krocích ve vztahu ke stornopodmínkám budeme informovat. Snažíme se o rozumnou domluvu s ubytovatelem,“ dodal ředitel školy Jan Valášek.

Na hory měli vyjet i čtvrťáci ze Základní školy Šumava, výcvik tu přesunuli na příští rok. Školy zároveň poskytují možnost stažení nebo předání formulářů na ošetřovné dětí do deseti let. Zápis do jabloneckých základních škol se měly konat 2. dubna. Magistrát a školy nyní řeší, na kdy zápisy posunout či je zorganizovat tak, aby se ve škole nesešlo v jednu chvíli více než třicet lidí.