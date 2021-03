Jednání probíhalo pod dohledem policistů. „Získali jsme poznatek, že by jednání mohlo být protiprávně narušeno,“ sdělila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová. I když na jednání dorazili i lidé z Prahy, byli po kontrole dokladů vpuštěni dovnitř všichni kontrolovaní. „Veškeré doklady nutné pro cestování mezi okresy byly v pořádku,“ doplnila policejní mluvčí.

Není jasné, kdo policisty kvůli možnému narušení jednání zastupitelstva informoval. Zasahující policisté ke své přítomnosti před radnicí nic neuvedli, novináře odkázali na tiskovou mluvčí. Již před začátkem jednání chtělo vedení radnice nechat příchozí testovat na přítomnost koronaviru Covid-19, k čemuž nakonec nedošlo.

„Kvůli tomu, že jsme měli informace o tom, že na jednání přijede i kontroverzní podnikatel a někdejší youtuber Mike Pán, jsem informoval policii, že se v případě incidentu ozvu, ale nečekal jsem, že tu budou již na začátku jednání,“ sdělil starosta města Jaroslav Najman.

Mike Pán přitom dříve kontaktoval starostu jako předseda spolku pro odhalování a medializaci korupce několika sms zprávami a mailem, jehož obsah redakce zná. Mail měl být zaslán místním zastupitelům a policii. Píše se v něm mimo jiné o tom, že jednou z možností zpracovatele poznatku je i prostřelit starostovi hlavu. Mail měl údajně poslat i policii. „E-mail zasílám Obvodnímu oddělení policie Tanvald, Územnímu odboru policie Jablonec nad Nisou a všem zastupitelům včetně starosty,“ píše se v mailu podepsaném Mikem Pánem.



Jisté informace o možném narušení jednání tedy měla policie s předstihem. Na jednání zastupitelstva se dostavil jako běžný návštěvník předseda krajského shromáždění Sdružení místních samospráv Jiří Černý. „Zrovna jsem jel z jednání sdružení. Když jsem viděl před radnicí policisty, neváhal jsem. Pak jsem se stal svědkem absolutně nechutného divadla, které odporuje zákonu o obcích,“ popsal Černý. Podle jeho slov vstupovali lidé do řečí zastupitelů a to mnohdy nevybíravými způsoby. „Kdybych já měl prožívat v zastupitelstvu to, co vedení Velkých Hamrů, už bych tam nebyl,“ popsal Černý, mimo jiné starosta obce Zlaté Olešnice.

Nervozitu ve Velkých Hamrech způsobuje již několik let právě probíhající plynofikace města. Ve čtvrtek měli velkohamerští podnikatelé na programu právě i bod o této problematice. Ohledně plynofikace bylo dle slov opozičního zastupitele a dřívějšího dodavatele tepla prostřednictvím centrálního zásobování Petra Štrojsy podáno více než 30 trestních oznámení.



Namátkou třeba ohledně pochybností kolem výběrového řízení na dodávky tepla, kam se přihlásila jediná společnost GasNet, nebo údajně nesprávně zpracovaných posudků. Jednání zastupitelů města Velké Hamry nakonec dospělo do vcelku poklidného závěru. Za něj zřejmě může právě přítomnost policie.