Právě dopravu označilo 63 % čtenářů Deníku za největší problém našeho kraje. Například cesta vlakem z Liberce do Prahy trvá téměř tři hodiny. Právě proto povezeme lídry vlakem na okraj našeho kraje - do Turnova.

Deník pozval do vlaku deset lídrů. Vybrali jsme strany a hnutí zastoupené v současném krajském zastupitelstvu a nebo ty, co byly zvoleny do Poslanecké sněmovny.

Hostům můžete položit dotaz i vy, stačí nám ho napsat na mail vladimir.mayer@denik.cz.

S námi tak pojede Martin Půta (STAN), Jitka Volfová (ANO), Josef Jadrný (ČSSD), Dan Ramzer (ODS), Michal Švarc (SPD), Zbyněk Miklík (Piráti) a Jiří Klápště (Společně pro Liberecký kraj). A nakonec pojedou dva „náhradníci“ za nominované jedničky – za lídra KSČM Stanislava Mackovíka (mimo region) dorazí František Pešek a za hnutí Pro krajinu nahradí Josefa Šedlbauera (karanténa) Jindřich Felcman. Lídr Změny pro lidi a pro krajinu Jan Korytář se z debaty omluvil a náhradu za sebe nenominoval.

Diskuzi bude moderovat šéfredaktor Deníků pro severní Čechy Vladimír Mayer.

Z celého setkání nabídneme na našem webu textový on-line přenos. Startujeme ve středu 23. září v pravé poledne!