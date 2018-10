PŘEHLED: Tohle jsou noví jablonečtí zastupitelé, jak si je vybrali voliči

Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení Operátor strojního pájení el. součástek. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní náplň:, * kompletní zajištění chodu stroje (pájecí vlny), * vkládání DPS do stroje, * dolaďování parametrů stroje, * dohled na plynulý chod stroje, * kontrola správnosti zapájení, * provádění pravidelné údržby stroje, , Požadujeme:, * vyučení, příp. ÚSO technického směru výhodou, * zodpovědnost, samostatnost, manuální zručnost, smysl pro preciznost, ochota učit se novým věcem, schopnost týmové práce, * orientace v elektronice velkou výhodou, ne však podmínkou (technologie osazování desek plošných spojů) , * flexibilita, stresuodolnost , , Nabízíme:, * zajímavou a zodpovědnou práci v prostředí moderních technologií, * příjemné pracovní zázemí v nových firemních prostorách, * zaškolení, * zaměstnanecké benefity. Pracoviště: Jablopcb s.r.o., U Přehrady, č.p. 5129, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Informace: Martina Bc. Kutnarová, +420 483 515 554.

Ostatní šéfkuchaři Šéfkuchař/ka. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19970 kč, mzda max. 27400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ŠÉFKUCHAŘ/KA, Nabízíme:, 30 dnů dovolené + 5 dnů indispozičního volna, rodinná a dětská rekreace v zařízeních VS ČR, příspěvek na stravování ve vlastním stravovacím zařízení, možnost sportovního vyžití - vlastní posilovna, Požadujeme:, bezúhonnost, úplné střední vzdělání, praxe ze stravovacích provozů výhodou. Pracoviště: Vězeňská služba české republiky - věznice rýnovice, Belgická, č.p. 3765, 466 05 Jablonec nad Nisou 5. Informace: Václav Pytlík, +420 483 338 379.

Technici počítačových sítí a systémů. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Přijmeme technika pro počítačovou společnost LSCJABLONEC.CZ v regionu Jablonec n.N. a okolí., Náplň práce :, , Správa VIP zákazníků a externích servisů, Částečné řešení interních servisů, Správa serverů, LAN/WAN/PC sítí, Konzultace se zákazníky, , Očekáváme:, optimálně SŠ vzdělání, flexibilitu, komunikativnost, servisní IT dovednosti, zodpovědnost, samostatnost, znalost IT ve vysoce odborné úrovni ideálně znalost Microtik, MS SERVER, výborná znalost LAN/WAN/IT řešení , znalost serverových řešení či jiných znalostí z oboru IT, Výhoda pro nástup:, Mechanická zručnost, základní znalost silno-slabo proudové problematiky, , , Nabízíme, Systém odměňování pevné částky a bonusů za nadlimitní počty vyfakturovaných hodin a speciální bonusy za správu významných zakázek a zákazníků, Mzda min 26 000 tis Kč hrubého a výše dle bonusů za zakázky, Firemní vůz s možností soukromých cest, notebook, mobilní smartphone s internetem, , Životopisy emailem nebo osobně prodejna LSCJABLONEC.CZ. Pracoviště: Lscjablonec.cz s.r.o., Palackého, č.p. 1006, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Informace: Roman Košumberský, +420 483 310 100.