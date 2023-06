Na letošní sezonu se právě lokalita Tajvan zcela promění. A to díky tomu, že zdejší zanedbaný stánek převzali provozovatelé někdejších Slunečních lázní. Areál v loňském roce fatálně vyhořel a nyní je na místě jen holina.

„Pokukovala jsem po tomhle stánku už v zimě. Jak v březnu vykoukly první sluneční paprsky, rozhodli jsme se, že to zkusíme,“ pousmála se bývalá provozovatelka Slunečních lázní Lucie Pokorná.

V okolí stánku se už objevily i stolky a židle, které požár nezničil. „Říkáme tady tomu Slunka na Tajvanu. I proto tady chceme postavit pódium, abychom mohli pořádat koncerty jako na původním místě,“ doplnila provozovatelka.

Začátek sezony na přehradě v Jablonci nad Nisou

Zdroj: Sedlák Jan

S majitelem pozemku a stánku se dohodla na pronájmu místa na dobu 5 let s tím, že pokud se neseběhne nic mimořádného, smlouva bude prodloužena o dalších pět let. Na úpravy místa tak má provozovatel čas. „Chceme Tajvan opět vrátit na mapu přehrady. V posledních letech to tady spíše skomíralo, stánek moc nefungoval. Chceme rozšířit i gastro kontejner a celý objekt obložit dřevem, aby vše zapadlo do přírodního rázu přehrady,“ doplnila Pokorná.