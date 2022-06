Pro letošek je největší novinkou brožura, kterou vydá Vodní záchranná služba (VZS) Jablonec. Zájemci v brožuře najdou mapu přehrady Mšeno a mimo jiné i důležitá telefonní čísla na záchranné složky v případě nenadálých situací. „A také rady, jak se bezpečně chovat u vody,“ doplnila velitelka stanice První pomoci na přehradě Mšeno Anna Kvíčalová.

Součástí brožury bude i náborový letáček. Do plaveckého oddílu se může přidat mládež od 11 let kdykoliv v průběhu roku, horní věková hranice není omezená. Brožuru si případní zájemci mohou vyzvednout ve spolkovém domě či na stanovišti Vodní záchranné služby – Tajvan v průběhu letních prázdnin.

Vodní záchranáři na léto připraví i osvětovou akci pro veřejnost. „Během léta chystáme školení první pomoci, kde si bude možné vyzkoušet i resuscitaci nebo hod házecími pomůckami,“ přiblížil předseda jabloneckého VZS Jakub Mottl. Přesný termín a podrobné informace budou zavčas vyvěšeny na internetových stránkách vzs-jablonec.cz či na sociálních sítích.

Někdejší hrázný jablonecké přehrady objížděl práci na motorce, v zimě autobusem

A to je vlastně vše. Jinak platí to, co už dlouhá léta. Magistrát ale upozorňuje na zákaz koupání psů a dalších domácích mazlíčků v takzvané první, tedy největší přehradě, který platí od začátku května do konce srpna. V období květen až září mohou psi využívat pouze druhou a třetí přehradu. „V parku pod hrází a na Tajvanu se psi mohou bez vodítka proběhnout mezi půl osmou večer a půl osmou ranní,“ doplnil vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek Jiří Kučera.

Kolem jablonecké přehrady je celkem osm veřejných toalet a čtyři sprchy, které udržují technické služby. Otevřené jsou od 8 do 20 hodin a jejich užívání je zdarma. Na každém břehu přehrady jsou už otevřené jedny toalety, a to U Prutu a další U Základny. Od toalet v blízkosti stánků s občerstvením mají provozovatelé klíče, aby hosté měli přístup i po osmé večerní. Stejně jako o sociální zařízení, i o úklid a likvidaci odpadků se starají Technické služby Jablonec nad Nisou. Kolem přehrady je pětatřicet odpadkových košů. „Ačkoliv tu byl instalovaný poměrně bytelný mobiliář, tak každý rok musíme odpadkové koše opravovat nebo vyměňovat, protože je stále nějací vandalové ničí,“ zmínila vedoucí oddělení správy veřejné zeleně Štěpánka Gaislerová.

Stavba posunuta

Podle původních plánů se měla u jablonecké přehrady už na jaře řešit absence převlékáren a přestavba stávajících sociálních zařízení. Jednotný ráz měly dostat i stánky s občerstvením. Jenže stavět se začne až po sezoně, tedy na podzim. Důvodem podle magistrátu je, že stavební řízení v bezprostřední blízkosti vodní nádrže je složitější než v jiných lokalitách. „Dlouhodobě řešíme shodu s Povodím Labe, které má hlavní slovo u projednávaných změn,“ upřesnil náměstek jabloneckého primátora Petr Roubíček.

Zázemí u jablonecké přehrady se lidé dočkají po sezoně, proměna drhne

„Letos by se mělo začít s objektem U Prutu a připravuje se dílčí projekt WC sever, což je objekt, který nahradí zrušené nevyhovující a zastaralé WC U Základny,“ dodal Roubíček.

Ale začne se až po letní sezoně, letos v létě mají návštěvníci a milovníci přehrady ještě smůlu. „Oba objekty by město chtělo začít budovat po skončení letní sezony, odhadem v říjnu,“ doplnil Luboš Kousal z oddělení přípravy a realizace investic.