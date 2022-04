„Letos by se mělo začít s objektem U Prutu a připravuje se dílčí projekt WC sever, což je objekt, který nahradí zrušené nevyhovující a zastaralé WC U Základny,“ sdělil náměstek jabloneckého primátora Petr Roubíček.

S pracemi se začne až po letní sezoně, letos v létě mají návštěvníci a milovníci přehrady ještě smůlu. „Oba objekty by město chtělo začít budovat po skončení letní sezony, odhadem v říjnu,“ doplnil Luboš Kousal z oddělení přípravy a realizace investic.

Důvodem je zpoždění stavebních povolení a dalších dokumentací. Podle náměstka se ale projekt nezadrhne kvůli výrazně vyšším cenám stavebních materiálů. „Letos opravdu stavba proběhne,“ ujistil Roubíček.

Projektově se dokončují i dva další objekty zázemí, a to objekt zázemí jih u městského bazénu a objekt zázemí sever u objektu Povodí Labe, u nichž se dlouhodobě projednávají majetkoprávní vztahy k pozemkům. Kompletní projekt by měl přinést sjednocený vzhled a lepší zázemí. Vylepšit by se měl i stav stánků s občerstvením, které jsou v současné době každý jiný a některé jsou i dožilé.

Návštěvníci vodního díla, které slouží k rekreaci, stav zázemí kritizují. Vždyť tady jako by čas zamrzl v osmdesátých letech minulého století. Nebo ještě déle. „Začal bych toaletou u Základny, protože píšeme rok 2020 a ty toalety, co tam jsou, mají parametry roku 1976,“ zamyslel se třeba Jablonečan Jiří Mrkvička.

V uplynulých desetiletích se objevilo hned několik soutěží a návrhů, jak okolí přehrady zkulturnit. Skoro vše ale spadlo pod stůl. Například i přestavba Slunečních lázní. Lehce futuristická vize architekta Petra Stolína narazila na odpor části veřejnosti. Poté byla v roce 2019 vyhlášena architektonická soutěž. Nedopadla. Jablonečtí radní se ji rozhodli na poslední chvíli zastavit. Důvodem byly údajně vysoké finanční náklady.

Představitelé profesní organizace Česká komora architektů (ČKA), jež je garantem architektonických soutěží a podle jejíž pravidel se soutěže konají, byli ukončením soutěže zaskočeni. „Situace se zrušenou soutěží je zcela výjimečná a neobvyklá, s podobným průběhem se nesetkáváme,“ sdělil místopředseda ČKA a předseda pracovní skupiny představenstva ČKA pro soutěže Milan Svoboda.

Bloky s vybaveností na třech místech

Loni v únoru pak magistrát představil novou vizi, která by se měla začít naplňovat na podzim letošního roku. Na březích přehrady by měly vzniknout „vláčky“. Ale i vítězný návrh architekta Marka Přikryla a Martina Prokše z ateliéru Prokš Přikryl architekti někteří lidé odsuzují. Podle návrhu vyrostou na třech místech u přehrady unifikované bloky, v nichž návštěvníci najdou jak toalety či převlékárny, tak stánky s občerstvením. Vizualizace se ale právě kvůli vzhledu bloků mnoha lidem nelíbí. „Vůbec se nedivím, že to tam lidi nechtějí. Umístění je naprosto příšerné. To budeme mít na očích desítky let?“ zeptal se za další obyvatele sídliště Mšeno přilehlého k přehradě Alexandr Janota.

„Návrh byl vybrán z pěti nabídek odbornou porotou a byl vyhodnocen jako nejvhodnější z hlediska různých aspektů, jako je vzhled, ekonomická výhodnost, údržba a podobně. Jedním z důvodů výběru vítězného návrhu byl minimální zásah do přírodního charakteru okolí přehrady,“ vysvětlil architekt města David Pavlišta.

Celý projekt řeší tři místa: zmíněné okolí U Prutu, zátoku v blízkosti městského bazénu a severní břeh pod objektem Povodí Labe. Všude bude prostor pro jedno či více občerstvení, sklady a větší toalety, které rozšíří navíc sociální zařízení pro tělesně handicapované. V dřevěných modulárních stavbách se navíc budou moci návštěvníci přehrady převléci. Po koupání se bude možné také vysprchovat.

Na plánované bloky bude možné navazovat dalšími přístavbami. „Kolem přehrady vyrostou jednoduché přízemní nepodsklepené dřevostavby, jichž je teoreticky možné za sebe řadit libovolný počet,“ doplnili architekti Přikryl a Prokš.

U jablonecké přehrady chybí hlavně základní zázemí v odpovídající podobě. Toalet je kolem přehrady málo a převážně ve špatném a nevyhovujícím stavu, občerstvení je v objektech, jejichž kapacitu a funkčnost řeší různé nevzhledné přílepky. Převlékárny a sprchy chybí zcela.