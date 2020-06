Jenže ani náhodou zvláště v letních měsících zábava nekončí úderem 22. hodiny, tedy se začátkem nočního klidu. A na to si stěžují lidé ze sídliště Mšeno, jehož panelové domy doslova roubí delší břeh přehrady.

„Už to zase začíná, zatím jen o víkendech, v červenci to už bude horší. Hudba zní z několika míst, člověk se nevyspí, trpí tím i můj pes,“ popsala paní Věra, která v jednom z paneláků na břehu přehrady bydlí od jejich výstavby. Ráda vzpomíná na doby, kdy byl ve večerních hodinách kolem přehrady klid, který rušil jen hovor a výkřiky posledních plavců.

Schůzka před sezónou

Jenže od devadesátých let minulého století se mnohé změnilo. Lidé začali ve velkém podnikat a jablonecká přehrada přilákala stánkaře s občerstvením. Město jim začalo pronajímat pozemky. Kolem přehrady to začalo žít.

A žije dodnes. Provozovatelé jsou si porušováním nočního klidu vědomi, zároveň ale hledí na zisk. „Ono je těžké v deset ztišit hudbu na minimum, když máme plno a lidi se chtějí bavit. Když ztišíme hudbu, nadávají a odcházejí,“ popsal jeden z provozovatelů stánku přímo pod panelovými domy, který si nepřál být jmenován.

Magistrát se ale nyní důrazně přiklonil na stranu obyvatel sídliště a domů v okolí přehrady. Proto si jeho vedení pozvalo ještě před hlavní letní sezónou na „kobereček“ pronajímatele a majitele stánků. Připomnělo jim znění tržního řádu a obecně závazné vyhlášky o nočním klidu.

Za porušení klidu výpověď

Tržní řád města upravuje provozní dobu restauračních zahrádek, která je stanovená od 8 do 23 hodin, obecně závazná vyhláška o nočním klidu zase jasně nařizuje, aby se od 22 hodin večer do 6 hodin ráno ve městě dodržoval noční klid.

V praxi to znamená, že předzahrádky u přehrady mohou otevřít od osmé hodiny ranní, ve 22 hodin musí výrazně ztlumit reprodukovanou nebo jinou hudební produkci v intencích nočního klidu s tím, že provoz stánků včetně úklidu a posezení v zahrádkách musí skončit ve 23 hodin.

Pokud budou provozovatelé stánků dotčené předpisy porušovat, mohlo by následovat v krajním případě i vypovězení smlouvy o pronájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Jako první padl koncert u kultovního stánku Základna. „Ano, zrušili jsme pro jistotu naši nejbližší akci, která by se protáhla do pozdních nočních hodin,“ sdělili nájemci na sociálních sítích.

Magistrát se chce s provozovateli domluvit, ne hned vypovídat smlouvy. „Nechceme být tak razantní, chceme zachovat společenský život kolem přehrady. Musíme však stanovit takové meze, které naleznou kompromis mezi společenským životem a poklidným bydlením občanů v okolí přehrady. Je nutné zajistit jakousi rovnováhu,“ popsal primátor Jablonce Jiří Čeřovský.

Neznamená to ale, že jablonecká přehrada umlkne každý den ve 22 hodin. Pořadatelé koncertů ale budou muset zažádat na magistrátu o výjimku, vždy na konkrétní akci a konkrétní čas.