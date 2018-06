Přeložka se konečně otevírá, autobusy zrychlí o 10 minut

Traktoristé a obsluha zemědělských strojů traktorista. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Traktorista do rostlinné výroby - praxe výhodou, ŘP sk. T., Hlásit se předem telefonicky.. Pracoviště: Kokonínská zemědělská, a.s., 468 02 Rychnov u Jablonce n.Nis.. Informace: Luděk Tomíček, +420 736 470 081.

Informační technologie - Informační technologie Technici počítačových sítí 26 000 Kč

Technici počítačových sítí a systémů. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Přijmeme technika pro počítačovou společnost LSCJABLONEC.CZ v regionu Jablonec n.N. a okolí., , Náplň práce :, Správa VIP zákazníků a externích servisů, Částečné řešení interních servisů, Správa serverů, LAN/WAN sítí, Konzultace se zákazníky, , Očekáváme:, Min SŠ vzdělání, flexibilitu, komunikativnost, servisní IT dovednosti, zodpovědnost, samostatnost, loajalitu, znalost IT ve vysoce odborné úrovni, plus znalost Microtik, MS SERVER, výborná znalost LAN/WAN/IT řešení , znalost serverových řešení či jiných znalostí z oboru IT, výborná znalost sítových řešení ( např. Mikrotik, Zyxell, Cisco, HP ), , Výhoda pro nástup:, TECHNICKÁ ZNALOST PC SÍTÍ + router + adsl + AP/WIFI + managament switch / LAN/WAN/VPN, Mechanická zručnost, základní znalost silno-slabo proudové problematiky, Schopnost montáže elektrických zařízení, montáž na žebříku, technická schopnost, , Nabízíme, Systém odměňování pevné částky a bonusů za nadlimitní počty vyfakturovaných hodin, a speciální bonusy za správu významných zakázek a zákazníků, Mzda min 26 000 tis Kč a dále výše dle bonusů za zakázky, Firemní vůz s možností soukromých cest, notebook, mobilní smartphone s internetem, Pracovní kancelář v centru Jablonce ( Palackého 1 ), , Životopisy zasílat na email: lsc@lscjablonec.cz. Pracoviště: Lscjablonec.cz s.r.o., Palackého, č.p. 1006, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Informace: Roman Košumberský, +420 483 310 100.