Část ulice Podhorská byla úplně uzavřená od 4. ledna kvůli demontáži ocelových věží, které tvořily podpůrný systém střední školy. Ta byla vážně poškozena při výstavbě Centra odborného vzdělávání. Podpůrný systém komplikoval dopravu v Podhorské, která byla v jednom směru uzavřena od křižovatky Podhorská-Mlýnská po křižovatku Podhorská-SNP, zhruba rok a půl.

Ihned po odstranění vzpěr se opět rozběhly práce na přestavbě budovy na Centrum odborného vzdělávání, kterou financuje Liberecký kraj. „Už začaly práce ve 4. patře, a to na doplnění krovu dřevěnými prvky, dále probíhá demontáž dřevěné podlahy. Připravují se zde otvory pro jednotlivé profese, třeba pro vzduchotechniku, kanalizaci a podobně,“ přiblížil mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

V současné době má Liberecký kraj se zhotovitelem stavby zasmluvněné práce ve výši 134,5 milionu korun. Výše dotace na celý projekt z EU a státního rozpočtu činí bezmála 71 milionů.

Stavební část by měla být hotova do 15. října letošního roku. Poté bude následovat vybavení objektu. Celý projekt bude podle krajského úřadu dokončen do konce roku 2021.

Původně měla stát přestavba méně než 80 milionů korun, spolu se zabezpečením a stabilizací budovy ale vyjde na více než 200 milionů.

Nosná zeď spadla v listopadu

Dnes přitom mělo Centrum odborného vzdělávání už naplno fungovat. Celá anabáze prodloužení projektu začala v listopadu roku 2018. Tehdy došlo o víkendu 24. a 25. listopadu na stavbě k havárii. Spadla vnitřní nosná zeď a s ní i velké části stropů. Velkým štěstím bylo, že k události došlo právě o víkendu a v budově nikdo nebyl. Po zjištění statiků, že dům je nestabilní, vyjednali krajští úředníci uzavření přilehlé silnice.

Celkové náklady na zajištění objektu, které zaručily, že se budova nezřítí nekontrolovatelně do ulice Podhorská nebo jiné přilehlé části, činily více než 32 milionů korun. Liberecký kraj si následně objednal dodatečně stavebně-technický průzkum, aby zjistil, v jakém stavu jsou zbylé části objektu. Ukázalo se, že bude nutné části budovy staticky ztužit, ač to původní projekt nepředpokládal.

V září roku 2019 tak měla dodavatelská firma stavby společnost BAK vylít nový strop mezi druhým a třetím patrem budovy, aby bylo možné demontovat podpůrnou ocelovou konstrukci v ulici Podhorská. Předpokládalo se, že v říjnu bude ulice zcela průjezdná. Vše ale bylo jinak.

Před samotnou betonáží nařídil statik generálního projektanta odstranění všech omítek, aby se ujistil, že je nosné zdivo v pořádku. Ukázalo se však, že nosné zdivo vykazuje značné vady. Bylo například vyzděno z nekvalitních cihel nebo se ve stěnách objevily duté prostory. Navíc došlo k poškození inženýrských sítí a v minulosti také k mnoha neodborným zásahům do konstrukcí budovy. „Nemohli jsme to v žádném případě podcenit a postavilo nás to před dvě nepříliš optimistické varianty – objekt zdemolovat, anebo pokračovat v projektu s tím, že na jeho dokončení budeme muset navýšit investice odhadem až o 60 milionů korun,“ informoval náměstek pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek Libereckého kraje Jan Sviták.

Krajská centra odborného vzdělávání s různým zaměřením postupně vznikla na středních školách v Liberci, Vysokém nad Jizerou, Frýdlantu, Turnově a na dvou školách v České Lípě. V Kamenickém Šenově otevřeli centrum 2. září v první školní den roku 2019/2020.

Projekty Center odborného vzdělávání měly stát více než 593 milionů korun. Liberecký kraj měl dát ze svého rozpočtu na všech osm center 110,8 milionů korun. Kvůli komplikacím s centrem v Jablonci je ale jasné, že částka výrazně naroste.

Linky MHD č. 102, 108 a 116 se po otevření Podhorské ulice opět vrátí na své standardní trasy se zastávkami Podhorská a Podhorská, Vikýř.

Náhradní zastávka v ulici 5. května u parčíku naproti základní škole je zrušená.