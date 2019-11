S kácením stromů jsou spojené i uzavírky. Od pondělí 11. listopadu do středy 13. listopadu mezi 8. až 16. hodinou dojde k úplné uzavírce křižovatky. Konkrétně bude uzavřen sjezd od Liberce na silnici I/65 směr Rychnov a nájezd ze silnice I/65 od Rychnova u Jablonce ve směru na Turnov.

Ve čtvrtek a pátek 14. a 15. listopadu bude silnice I/35 v prostoru křižovatky Rádelský mlýn uzavřena částečně. Řidiči neprojedou pravým jízdním pruhem v jízdním páse ve směru na Liberec. „Sjezd ze silnice I/35 od Turnova na silnici I/65 na Rychnov bude v průběhu kácení otevřený,“ doplnil vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Jan Čáp.

Od pondělí do středy tohoto týdne při uzavření nájezdu na silnici na Turnov ze silnice od Rychnova musí automobily využít mimoúrovňovou křižovatku v Jeřmanicích. Při uzavření sjezdu ze silnice ve směru od Liberce na silnici na Rychnov bude nutné využít sjezd v Hodkovicích nad Mohelkou. „Vzhledem k co nejmenšímu omezení dopravy byla naše podmínka, aby po celou dobu uzavírky mohly autobusy obsluhovat místní obce tak, aby se lidé dostali do svých domovů pohodlně alespoň hromadnou dopravou,“ doplnil Jan Čáp.

Denně tu projede na 35 tisíc automobilů. Už jen tento počet dokazuje, jak je křižovatka frekventovaná. A také dost nebezpečná. V minulosti se tu stalo mnoho dopravních nehod, některé i s fatálními následky.

Přestavba mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn bude největší investiční akcí státního podniku Ředitelství silnic a dálnic ČR v Libereckém kraji v roce 2020.

Modernizace nehodové křižovatky potrvá do podzimních měsíců roku 2022. „V současné době probíhá výběr zhotovitele, který by měl být znám nejpozději do konce kalendářního roku,“ přiblížil ředitel liberecké správy ŘSD Jan Wohlmuth.

Kdo křižovatku Rádelský mlýn nezná, může být nemile překvapen. Pokud chce řidič ženoucí se od Liberce po silnici I/35 odbočit na Jablonec na křižovatce známé jako Rádelský mlýn, musí tvrdě přibrzdit. Řada řidičů prudkou zatáčku nezvládne. „Kdo to místo nezná, netuší, že ho bude čekat takový oblouk,“ poznamenal komunikační inženýr libereckého dopravního inspektorátu Vlastimil Malý. Hned o kus dál navíc čeká řidiče odbočení na silnici I/16. Nepřehledná křižovatka je místem mnoha nehod s fatálními následky.

Právě tam se stala v září loňského roku velká havárie. „Řidič Fordu nedal přednost vozidlu značky Audi, které jelo od Jablonce,“ uvedla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová. Auta do sebe narazila předními částmi. Bilance? Sedm zraněných, z toho dvě těžká a jedno středně těžké. Všechny zraněné osoby byly převezeny do nemocnice.

„A právě v tomto místě se přestavbou velmi zvýší bezpečnost. Odpadnou kolizní místa. Auta jedoucí od Rychnova na Liberec nebudou přejíždět protijedoucí jízdní pruh. Bude tam mimoúrovňové odbočení,“ popsal vedoucí krajského odboru dopravy Jan Čáp.

ŘSD, které je investorem projektu, chce přestavbu křižovatky provést v kompletní verzi. Narovná se i celá pozvolná zatáčka v údolí. Přestavbou projde nejen sjezd na Jablonec, ale i křižovatka se silnicí I/16 či nájezd na čtyřproudovou silnici od Jablonce.

Vyrostou tu dva nové mosty. Po větším z nich se má sjíždět právě na Jablonec. Na Turnov se bude najíždět podjezdem pod čtyřproudovou silnicí. Napojení od Jablonce na Liberec bude pozvolnější a přehlednější.

Posunuta bude i přilehlá cyklostezka, změna trasy čeká i koryto jeřmanického potoka, které silničáři kvůli stavbě posunou. Celý projekt je přitom koncipovaný tak, aby do okolních lesů zasáhl jen minimálně.