Nekvalitní cihly, duté prostory, poškození inženýrských sítí, historické neodborné zásahy do konstrukcí. Stav budovy Střední odborné školy řemesel a služeb v Podhorské ulici v Jablonci nad Nisou je na tom hůře, než se myslelo. Kraj na další opravy objektu přidá dalších 60 milionů korun.

Přestavba části školy na jedno z Center odborného vzdělávání v majetku Libereckého kraje se zkomplikovala na sklonku loňského roku, kdy se uvnitř zřítily nosné zdi i stropy. Následně byla v místě kompletně uzavřena ulice Podhorská, kudy vede hlavní trasa dopravy mezi Jabloncem, Tanvaldem a Harrachovem dále do Polska.

Od března letošního roku prováděla firma Metrostav práce na odstranění následků havárie. Ve směru do ulice Podhorská vyrostla podpěrná ocelová zeď. „Konstrukce podepřela celou památkově chráněnou část objektu a tvoří hlavní oporu stavby. Vystavěna je do výšky tří podlaží,“ přiblížil mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

Celkové náklady na zajištění objektu, které zaručily, že se budova nezřítí nekontrolovatelně do ulice Podhorská nebo jiné přilehlé části, činily více než 32 milionů korun. Kraj si následně objednal dodatečně stavebně-technický průzkum, aby zjistil, v jakém stavu jsou zbylé části objektu. Ukázalo se, že bude nutné části budovy staticky ztužit, ač to původní projekt nepředpokládal.

V září měla dodavatelská firma BAK vylít nový strop mezi druhým a třetím patrem budovy, aby bylo možné demontovat podpůrnou ocelovou konstrukci v ulici Podhorská. Předpokládalo se, že v říjnu bude ulice zcela průjezdná. Vše je ale jinak.

Duté prostory a nekvalitní cihly

Před samotnou betonáží nařídil statik generálního projektanta odstranění všech omítek, aby se ujistil, že je nosné zdivo v pořádku. Ukázalo se však, že vykazuje značné vady.

Bylo z nekvalitních cihel nebo se ve stěnách objevily duté prostory. Navíc došlo k poškození inženýrských sítí a v minulosti také k mnoha neodborným zásahům do konstrukcí budovy. „Nemohli jsme to v žádném případě podcenit a postavilo nás to před dvě nepříliš optimistické varianty – objekt zdemolovat, anebo pokračovat v projektu s tím, že na jeho dokončení budeme muset navýšit investice odhadem až o 60 milionů korun,“ vysvětlil hejtmanův náměstek Jan Sviták.

Demolice ovšem nepřipadá v úvahu. Statikou by utrpěly okolní domy, pod úrovní silnice by musela vyrůst opěrná zeď, za své by vzaly rozvody inženýrských sítí v chodníku. Pro maximální využití strojů by demoliční firma musela vybudovat vjezd přes park, přemostit provizorně řeku Nisu a provádět demolici do dvora areálu. Práce by pravděpodobně opět úplně uzavřely průjezd silnicí.

Celková částka na demolici se odhadovala na základě obestavěného prostoru na zhruba 39 milionů korun. Zajištění okolních objektů by vyšlo pravděpodobně na dalších 25 milionů. Proto chce kraj dál pokračovat v sanaci a rekonstrukci budovy. Ta má totiž vyjít o něco levněji, na cirka 60 milionů korun, a hlavně bez velkých zásahů do okolí.

Hejtmanství budovu přestavuje s pomocí peněz z EU za více než 78 milionů na takzvané Centrum odborného vzdělávání. Kraj nyní doufá, že se mu podaří prodloužit termín pro podání žádosti a mohl finance z evropských fondů bezezbytku využít.

„Nabereme sice více než rok zpoždění a vyjde nás to na nemalé finanční prostředky, které budeme muset najít v jiných položkách krajského rozpočtu, ale přesto věřím, že se nám přestavba konečně povede,“ uzavřel náměstek pro resort školství Petr Tulpa.

Krajská centra odborného vzdělávání s různým zaměřením postupně vznikla na středních školách v Liberci, Vysokém nad Jizerou, Frýdlantu, Turnově a na dvou školách v České Lípě. V Kamenickém Šenově otevřeli centrum 2. září v první školní den.

Projekty Center odborného vzdělávání měly stát více než 593 milionů korun. Liberecký kraj měl dát ze svého rozpočtu na všech osm center téměř 111 milionů. Kvůli Jablonci je ale jasné, že částka výrazně naroste.