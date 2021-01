Celkem s 23 hravými přednáškami o bezpečnosti, kdy dětem pravidla přibližuje plyšový medvídek Panda Fanda, navštívil preventista MP Jablonec nad Nisou Miloslav Lejsek mateřské školy od září do prosince roku 2020.

„Na rozdíl od předešlých let jsem interaktivní přednášku pro nejmenší směroval tentokrát do oblasti bezpečného chování dětí v situacích, do kterých se mohou dostat. Panda Fanda provází tyto aktivity prevence kriminality a strážníky již několik lety,“ přiblížil Lejsek s tím, že děti si odnesly například omalovánky nebo pexeso.

Většímu množství preventivních přednášek zvláště ve školách vyššího typu znemožnila protiepidemická opatření. I přes tato úskalí se s pravidly bezpečného chování v 18 mateřských školách seznámilo 1280 předškoláků.