Převod opuštěné jablonecké porodnice je na spadnutí

Jablonec nad Nisou - Jablotron koupí bývalou porodnici i s pozemkem, který potřebuje k rozvoji.

Kraj učinil poslední krok k připravovanému prodeji bývalé porodnice v Jablonci nad Nisou. Zastupitelé schválili koupi jednoho pozemku o výměře 1225 metrů čtverečních od Státního pozemkového úřadu. „Ten se nachází přímo v areálu bývalé porodnice a účelem jeho pořízení je scelení pozemků tak, aby tvořily funkční celek se stavbou,“ uvedla Markéta Žitná, tisková mluvčí kraje.

Částka 1 103 000 korun, za kterou pozemek od Státního pozemkového úřadu koupí, bude podle statutární náměstkyně hejtmana Jitky Volfové zahrnuta do kupní ceny následného prodeje.

O lokalitu má zájem jablonecký výrobce elektroniky Jablotron. Na pozemcích bývalé porodnice v Jablonci vznikne moderní areál, který umožní další rozvoj společnosti. Kupní smlouva bude podepsána nejpozději do poloviny letošního roku.

Ke svému účelu sloužila porodnice až do roku 2002, kdy se přestěhovala do modernějších prostor v areálu jablonecké nemocnice. Liberecký kraj budovu získal v roce 2003 v rámci zákona, když se převáděl státní majetek na nově vzniklé kraje. Posledních patnáct let ale využití nemá a majitel, Liberecký kraj, hledal nového majitele.

Seriozní projekty i pouhé fámy

Uvažovalo se o hospici, ale i o domově důchodců. Z námluv s Českou mincovnou také sešlo a všechno se vrátilo na samý začátek. Ani jeden z projektů nedopadl, a tak zůstala bývalá porodnice nadále prázdná. Mezi lidi vylétla krátce před posledními komunálními volbami také účelová „zaručená zpráva“, že se našel zájemce a chce budovu přestavět na ubytovnu pro nepřizpůsobivé z Ostravy.

„Kdo si budovu tedy koupí?“ Chvílemi to vypadá, jako by lékaři odešli teprve nedávno. Zájemce kraj našel v loňském roce a zastupitelé dali převodu zelenou. Trojstrannou dohodu podepsal se společností Jablotron Group a městem Jablonec v prosinci. Objekty a pozemky mají podle znaleckého posudku hodnotu 13,8 milionu korun. Nový majitel plánuje budovy zbourat a na pozemcích vybudovat nové a moderní.

Porodnice Jablonce byla postavena na začátku století. Narodily se v ní desetitisíce Jablonečanů. Bývalá porodnice byla postavena v letech 1927 až 1932 dle návrhu architekta Roberta Hemmricha, který má na Jablonecku na kontě stovky staveb.