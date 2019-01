Jablonec n. N. - Ani to moc nevypadá na to, že tu za chvíli vystoupí z auta prezident republiky. Jen hrstky policistů a „ostrých" hochů v civilu přecházejí sem a tam, policista se služebním psem prohledává křoví i koše na odpadky.

„Co se to tady děje," ptá se jedna z návštěvnic nemocnice. S překvapením se dozvídá informaci o manévrech. „Tak to musím rychle." A běží.

Desítky dalších ale čekaly. Třeba Jan Václavík z Jablonce. Přinesl si z domova knihy Miloše Zemana. „Původně jsem si myslel, že to vůbec nevyjde, ale nakonec i díky druhému pánovi, který si přišel pro podpis, jsem prezidentův autogram získal. Příjemně mne překvapil, byl milý a ochotný," rozplýval se nad státníkovým podpisem.

Prezident s doprovodem zamířil v nemocnici nejdříve na pohovor s vedením organizace. „Hejtman Půta mne zde informoval o situaci v nemocnici Semily. K pondělí příštího týdne ji opouští většina lékařů, což vlastně znamená její krach," sdělil k tématu personálního obsazení v Semilech

Prezident poté v kapli nemocnice odpověděl na několik dotazů z řad personálu nemocnice. První zněl na to, zda by nebylo rozumnější postavit novou nemocnici mezi Jabloncem a Libercem, než rekonstruovat Krajskou nemocnici v Liberci. Miloš Zeman na to odpověděl jen bonmotem: „Když počkáte sto let, obě města splynou." Podle hejtmana Martina Půty jde o zhola nemožnou věc.

Další otázka směřovala na to, zda prognostik Miloš Zeman vidí větší nebezpečí ze strany Islámského státu nebo krizí na Ukrajině. Zeman si k vyjádření svého názoru pomohl čísly. Počty obětí kolem bojů Islámského státu jsou mnohonásobně vyšší než na Ukrajině. Druhým kritériem je podle něj počet muslimů a také počty muslimů z Evropy, kteří k Islámskému státu konvertují. „To jsou tisíce lidí z Anglie či Francie, což je nebezpečné i pro tyto země," myslí si jako prognostik. Podle Miloše Zemana se situace na Východní Ukrajině spíše zmrazí, třeba jako v Podněstří: „Souhlasím s prezidentem Jaceňukem, který vidí východisko ve zvláštním statusu Východní Ukrajiny." Varoval před eskalací vojenských operací: „Když dupne na plyn jeden, druhý přidá."

Na závěr se Miloš Zeman opět vyjádřil k evropské integraci a přijetí eura v Česku: „Jsem zastánce Evropské unie. Co se týče eura právě jsem dorazil z České mincovny. Jako prezident také domlouvám kontrakty pro české firmy. A ražba eura by velkým kontraktem byla," doplnil s nadhledem.

S přítomnými se nakonec rozloučil oblíbeným Murphyho zákonem: „Na všechny složité otázky existují jednoduché, snadno pochopitelné nesprávné odpovědi."