/FOTO, VIDEO/ Je to rok od inaugurace prezidenta Petra Pavla a od chvíle, kdy se vydal na cestu po krajích Česka. Jeho manželka, první dáma Eva Pavlová, pak přijela i do Jablonce, kde obdivovala mistrovství českých sklářů a bižutérů. Projevila zájem o tradiční řemeslo a podporu lokálního průmyslu.

Právě dnes uplynul přesně rok od okamžiku, kdy Petr Pavel usedl do prezidentského „křesla“ a stal se hlavou státu. Po uvedení do funkce vyrazil na spanilé cesty regiony. Během jednodenní návštěvy zamířil prezidentský kraj loni v dubnu na Liberecko. První dáma Eva Pavlová si pak nenechala ujít slavnostní zahájení 12. ročníku prodejní výstavy Křehká krása loni v srpnu v Jablonci nad Nisou.

„Českou bižuterii mám ráda. Pokud bude příležitost, ráda si zde něco koupím a ráda to vynesu na nějaké zahraniční cestě,“ řekla během návštěvy. Dodala, že má ráda brože, náušnice i korálky. „Děkuji všem nadšencům a věřím, že se do budoucna budeme s českými skláři a jejich výrobky setkávat v zahraničí více než doteď,“ podotkla. Po módní přehlídce zamířila spolu s doprovodem podívat se, co jedna z největších událostí regionu nabízí. Zastavila se u stánku Preciosy, kde si vyzkoušela několik prstenů.

Během návštěvy jí jablonecký primátor Miloš Vele ukázal reprezentační prostory radnice a připomenul 90. výročí, které budova od Karla Wintera letos slaví. „Je úžasné, jak se vám daří radnici citlivě obnovovat a zachovávat přitom ducha z doby jejího vzniku,“ pochválila Eva Pavlová zrekonstruované zasedací sály i obrazy v nich. První dáma se podepsala do pamětní knihy města a spolu s primátorem a předsedou svazu Pavlem Kopáčkem pohovořila o sklářském a bižuterním průmyslu v kraji, o odborném sklářském i bižuterním školství i o tom, jak se firmám zabývajícím se výrobou tohoto artiklu daří. Kromě kytice dostala manželka prezidenta dvě brože v pastelových barvách, které vyrobila firma Jablobijoux.

