Prezident vyznamenal Zlatým záchranářským křížem učitelku i zachránce psa

Liberecký kraj – V prosinci loňského roku se na pultech knihkupectví objevila kniha Ve stínu Rudé věže. Autorka Karolina Francová zasadila děj fantasy přímo do Liberce. „Dlouho jsem toužila napsat něco, co by se odehrávalo na Liberecku. Zprostředkovat pocit z toho, jak úžasné lokality tady jsou, a příběhy, které se k nim pojí,“ dodává.