Při Benátské! naběhám 25 kilometrů, říká jeden z pořadatelů

Liberecký kraj – /ROZHOVOR, SOUTĚŽ/ – Hvězdou festivalu Benátská! s Impulsem bude mimo jiné Bonnie Tyler či Jarek Nohavica. Přehlídku organizují Petr Pečený a Pavel Mikéz.

Benátská! 2017 v plném proudu. Foto: Jakub Volný

Blíží se léto a s ním i řada hudebních festivalů. K nejvýznamnějším v kraji patří Benátská! s Impulsem, která loni oslavila čtvrt století své existence. Za její organizací stojí Petr Pečený (PP) a Pavel Mikéz (PM). Letos proběhne 26. až 29. července v libereckém Vesci. „Náš festival poskytuje návštěvníkům jeden z nejvyšších komfortů,“ říká Pečený.

Kdy začínáte s přípravou dalšího ročníku Benátské! s Impulsem? Hned po skončení předchozího, nebo máte chvilku pauzu?

PP: Příprava festivalu je naprosto kontinuální proces. Už teď, když máme jasný line-up letošního ročníku, sledujeme nové trendy zájmu fanoušků, pokukujeme, co dělá konkurence doma i v zahraničí, a oslovujeme agenty velkých kapel pro příští rok.

Jaké máte pocity po skončení festivalu?

PP: Je to hlavně strašná únava, činím se jak pracovně, tak i večer na barech. Možná si letos vezmu krokoměr. Odhaduji, že za festival naběhám víc než 25 kilometrů.

Co je z hlediska organizace nejdůležitější? Co musíte zajistit jako první?

PM: Jak už zmiňoval Petr, je to perpetuum mobile, končí jeden ročník festivalu a už začínají přípravy dalšího. Většinou začínáme přípravy na další ročník prezentací pro partnery a rezervací účinkujících na další rok. Nejen těch zahraničních, ale i českých, když začnete shánět kapely na podzim, většinou už mají plno. Akcí v létě je strašně moc.

Můžete přiblížit ten proces organizace? Vzít čtenáře na takovou pouť do zákulisí a ukázat, co všechno obnáší zorganizování takovéto akce.

PM: Spousta lidí si říká, že to nemůže být složité. Pronajmu si louku, pár záchodků, objednám nějaké kapely a shrábnu peníze… Ale tak to opravdu není. Jde o celoroční nekončící práce od různých povolení, přes domlouvání sponzorů, výběr kvalitního programu a nasmlouvání kapel. Pak přichází na řadu kompletní technické zajištění od pódií, stanů, zázemí, oplocení, sprch, záchodů, stanů, prostě stavíte takové malé městečko se všemi službami.

Který den festivalu je nejnáročnější?

PM: První festivalový den je vždycky takový malý chaos, kdy si všechno sedá od organizace, přes akreditace, rozjezd programu a vlastně celého kolosu. Až druhý den odpoledne má člověk trochu času, kdy už to tak nějak funguje samo. A než se nadějete, už zase bouráte, uklízíte a začínáte vymýšlet další rok.

Kolik členů má tým organizátorů, kdo všechno stojí v pozadí?

PM: Během roku dělá festival tříčlenný tým. Čím víc se festival blíží, postupně přibývají další profese, máme spoustu externistů, přes PR, booking, apod. Na samotném festivalu už se organizační tým počítá na stovky. Nesmíme zapomenout na záchranáře, hasiče, bezpečnostní službu, techniky, obsluhu stánků, pokladny, akreditace, je jich opravdu spousta.

Cítíte velký tlak? Přece jenom Benátská! s Impulsem patří k velkým festivalům, které si vydobyly renomé.

PM: Samozřejmě, že cítíme zodpovědnost vůči takové tradici, vždyť už fungujeme na festivalové mapě 26 let a věřím, že minimálně stejnou dobu ještě budeme. Můj 12letý syn se prý už těší, až bude moci festival řídit. I to je pro mě závazek, abych festival předal ve výborné kondici.

Jak probíhá výběr interpretů? Měli jste pro letošní ročník jasno nebo jste různě brouzdali hudební sférou?

PM: Náš festival se snaží profilovat jako mainstream a podle toho se také snažíme program skládat. Výběr probíhá vlastně už na samotném festivalu před dalším ročníkem. Vždy se díváme dva roky zpátky a snažíme se interprety často neopakovat. Někdy je to náročné, přeci jenom česko-slovenská scéna je malý rybníček. Proto saháme i do zahraničí, kde většinou vybíráme dva headlinery.

Letošními lákadly jsou Jarek Nohavica, Bonnie Tyler a Guano Apes. Proč zrovna oni?

PP: S Jarkem máme přátelské vztahy už dlouhou dobu a několik let jsme o jeho koncertu na festivalu Benátská! s Impulsem přemýšleli. Navíc hrál na divácky vůbec nejúspěšnějším ročníku festivalu. To, že jeho jediný letošní koncert na velkém open air festivalu bude právě u nás, považujeme za velký úspěch a poctu. Bonnie Tyler a Guano Apes jsou obrovské stálice na rockovém nebi, takže není co řešit. Bonnie při své poslední návštěvě České republiky beznadějně vyprodala všechny koncerty a Guano Apes u nás oslaví 20 let.

Co považujete za Achillovu patu festivalu? Je něco, na co si návštěvníci stěžují?

PP: Počasí. (smích) Na ostatní věci si v poslední době návštěvníci stěžují minimálně.

Chystáte nějaké novinky pro letošní ročník?

PM: Hlavní změnou je po 20 letech nový partner v oblasti piva. Chystáme další novinky a zlepšení v areálu, pilujeme doprovodný program.

Co otázka financí? Asi to nebude zrovna nejlevnější?

PM: Festival tohoto typu se pohybuje v řádech desítek milionů. Není to jenom o honorářích kapel, ale o celém technickém zajištění apod. Bez sponzorů se taková akce určitě dělat nedá.

PP: Jsme vděční Libereckému kraji, že nám poskytuje finanční příspěvek. Avšak ve srovnání s jinými velkými open air festivaly jsme, co se týče dotací z veřejných zdrojů, opravdovou Popelkou. Dotace některých jsou mnohonásobně větší, což samozřejmě křiví trh a hodně stěžuje naši pozici.

V čem je Benátská! s Impulsem unikátní, odlišuje se od ostatních festivalů?

PP: Řekl bych, že náš festival poskytuje návštěvníkům jeden z nejvyšších komfortů pro návštěvníky. Ať už je to úklid areálu během festivalu, sociální zařízení, rozmanitost stánků s občerstvením nebo třeba dostatku parkovacích míst přímo sousedících s areálem. Výhodou je i dostatek kvalitních ubytovacích zařízení v Liberci a okolí.

