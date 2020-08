Jak Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje uvedla na svém facebooku, bylo o víkendu na horách velké množství turistů, kteří si nebezpečí nepřipouštěli.

Záchranáři pak museli nepříznivých podmínkách letět do Krkonoš na Vrbatovou boudu k turistce, do které uhodil blesk. Naštěstí ji nezasáhl přímo a tak přežila bez vážných poranění. Protože ale takové štěstí nemusí mít každý, apelují záchranáři, aby lidé při plánování výletů sledovali i výhled počasí a v bouřce do hor raději nechodili.