Příběhy našich sousedů. Děti zpracovávají příběhy místních pamětníků

Turnov – Šest týmů, šest pamětníků, šest příběhů 20. století.

Konec druhé světové války, perzekuce 50. let i období normalizace let sedmdesátých. To jsou historická témata, která prostřednictvím vzpomínek a životních příběhů poznávají žáci základních škol a studenti gymnázia v Turnově.

„Děti pamětníky vyhledají, nahrají a naučí se příběh poutavě vyprávět prostřednictvím rozhlasové reportáže, videa, komiksu a fotoreportáže. Digitalizují také fotografie, bádají v archivech nebo odborné literatuře,“ popisuje úkoly žáků koordinátorka projektu Vendula Kubín z organizace Post Bellum, která projekt realizuje.

Děti ze ZŠ Skálova se věnují příběhu Miloslava Holase, který za války těsně unikl totálnímu nasazení a v 50. letech zažil konfiskaci rodinného obchodu. Jaroslav Ipser, pamětník skupiny ze ZŠ 28. října, zašíval do loutek peníze, aby je celníci nenašli. Karel Šírek své vyprávění zaměřil na pronásledování stoupenců undegroundu StB a paní Jaroslava Svatošová popisovala rodinnou tragédii v podobě uvěznění otce a nuceného vstoupení do družstva.

„Úsilí žáků vyvrcholí slavnostní prezentací v sále SUPŠ, ve Skálově 373, ve čtvrtek 12. dubna v 16 hodin, kde děti představí před spolužáky, pamětníky, učiteli, zástupci města, Post Bellum a dalšími hosty výsledky své půlroční práce. Všechny natočené příběhy budou také zveřejněny na webových stránkách www.pribehynasichsousedu.cz,“ dodala Vendula Kubín.

Za realizací projektu stojí město Turnov a nezisková organizace Post Bellum, která buduje Paměť národa, nejrozsáhlejší veřejnou pamětnickou sbírku v Evropě.