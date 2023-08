Příběhy opuštěných budovZdroj: DeníkVedoucí magistrátního oddělení správy nebytových objektů Václav Kotek budovu sem tam zkontroluje. „Je znát, že už není dlouho využívaná. Vidíte, že na několika místech zjevně zateklo,“ popsal.

Co bude s objektem dál? Vedení města tápe. „Investice by ale byla ohromná, na to samo město ani zdaleka nemá. Snad s nějakou významnou evropskou dotací,“ poznamenal Kotek.

V poslední době město se soukromým investorem diskutuje o využití pro vzdělávací zařízení. „Jedná se o velmi atraktivní lokalitu a strategický pozemek v ní. Zvažování budoucího využití a způsob financování realizace i provozu proto vyžaduje zodpovědné vyhodnocení,“ doplnil náměstek primátora a architekt Jakub Chuchlík.

Uvnitř je znát, že zub času je nemilosrdný. Olupující se omítky i lakové barvy z oken, ve vyšších patrech znatelné stopy po zatékání, které poškozuje stropy. Ale stále je znát, že se tady léčily a žily děti. Malůvky Křemílka a Vochomůrky, sem tam nějaká nálepka, malovaný věšáček přidělaný v „dětské“ výšce.