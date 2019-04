Primář urologie jablonecké nemocnice vzal podle obžaloby od farmaceutických firem zhruba půl milionu korun. Ale jen ve své soukromé ordinaci. V Nemocnici Jablonec k pletichám s léky nedocházelo. Po kontrole to tvrdí vedení nemocnice a města, které je zřizovatelem zařízení.

Společná komise prověřila situaci na všech odděleních nemocnice. „Nemocnice reagovala na obžalobu jednoho ze svých zaměstnanců tím, že prověřila předepisování léků ve všech odbornostech. Neshledali jsme žádné nesrovnalosti,“ uvedl ředitel nemocnice Vít Němeček. „Kontrola prokázala, že nemocnice se machinace s předpisy léčiv netýkaly,“ doplnil náměstek primátora David Mánek.

Nelegální podpora léků

Primář urologie jablonecké nemocnice Jaroslav Všetička je jedním z devíti lékařů z různých regionů, kteří čelí obžalobě v kauze nelegální podpory prodeje léků. Podle obžaloby údajně inkasoval stovky tisíc korun od farmaceutických firem za přednostní předepisování některých medikamentů.

Žaloba se týká aktivit obžalovaného lékaře mimo nemocnici v jeho soukromé ambulanci. „Jablonecká nemocnice dlouhodobě věnuje při nákupu léků i zdravotnického materiálu velkou pozornost optimálnímu poměru cena – užitná hodnota. Dražší položky si musí každý primář vždy obhájit,“ doplnil Němeček.

Obžaloba tvrdí, že Všetička po dohodě s farmaceutickými společnostmi Interchemia a Genericon přednostně předepisoval pacientům generické léky, tedy ekvivalenty originálních léčivých přípravků. Mezi lety 2009 a 2013 spotřeboval Všetička tisíce balení těchto léčiv, za což měsíčně údajně inkasoval v průměru okolo 20 tisíc korun. Celkem si tak měl přijít až na půl milionu.

Podle Němečka proběhla v nemocnici kontrola léků vydávaných veřejnosti na recepty i spotřeby léků pro léčení hospitalizovaných pacientů za rok 2018 i v letech předcházejících. „Údaje o takzvané racionální preskripci za rok 2018 jsme si vyžádali také od VZP, a to za všechny odbornosti v naší nemocnici. Nevyplývají z nich podezření na účelovou preskripci dražších léků v nějakých vyšších finančních objemech,“ popsal prověrky Němeček.

Setrvání lékaře v nemocnici závisí na verdiktu soudu

„Očekával jsem tento způsob řešení situace včetně hlubší analýzy v nemocniční lékárně, i když Nemocnice Jablonec nikdy obžalovaná nebyla. Setrvání primáře Všetičky v městské nemocnici bude pak záviset na výsledku soudního řízení,“ uzavřel David Mánek.

Samotný primář se k případu nechce nijak vyjadřovat. „Požádal jsem o odklon trestního řízení s tím, že nyní řešíme náhradu škody,“ řekl Jaroslav Všetička.

Soudní proces by měl začít ještě v dubnu u Obvodního soudu pro Prahu 2. Z obviněných devíti lékařů zastává vedoucí post pouze Všetička, ostatní jsou řadovými specialisty. Všichni měli vzít úplatky v rozmezí od 370 tisíc korun do 2,5 milionu. Pokud soud uzná jejich vinu, v případě úplatku do půl milionu korun mohou skončit ve vězení až na čtyři roky, v přísnější sazbě hrozí odnětí svobody od tří až do deseti let. Soud také může zakázat lékařskou činnost.