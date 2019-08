„Celý případ navíc považujeme za alarmující příklad střetu zájmů, protože primátor zastupuje město Jablonec a zároveň je jednatelem firmy, která městu dodává služby a nyní usiluje o zaplacení pohledávky,“ zdůvodnil první místopředseda SMS ČR Jan Sedláček. Sám působí i jako starosta obce Křižánky na Vysočině a trestní oznámení podal osobně.

Primátor podle sdružení nepřípustně využil svého postavení k tomu, aby vypnutím kamerových systémů zvýšil tlak na město. „Opravdu mě to šokovalo. Za nějakých patnáct let, co se pohybuji v komunální politice, jsem nezažil, že by někdo vystupoval v dvojjediné roli jednatele své firmy a primátora města,“ přidal se předseda SMS ČR a europoslanec Stanislav Polčák. Podle jeho slov není Kroupa jen ve střetu zájmů, je i za hranou trestního práva.

„Sdružení dlouhodobě hájí oprávněné zájmy obcí, proto nám samozřejmě nemůže být lhostejné, že jednání primátora – kromě toho, že se podle našeho názoru chová protiprávně – poškozuje dobré jméno samosprávy a všech komunálních politiků, kteří svou práci dělají poctivě a nezištně,“ doplnil Sedláček.

Primátor Milan Kroupa podle svých slov tušil, že se něco podobného připravuje. „Mám ale čisté svědomí, nemám se čeho bát, budu vypovídat na policii,“ reagoval Kroupa.

Na jeho střet zájmů upozorňovali jablonečtí politici už od loňských voleb.

Primátor tehdy slíbil, že se vzdá postu jednatele společnosti, což se ale dosud nestalo.

Kroupa požadoval z pozice jednatele firmy Grepa Networks po městě úhradu za provoz kamerového systému a odpuštění věcných břemen v souvislosti se záměrem vytvoření metropolitní sítě. Když bylo jasné, že jablonecká koalice návrhy smete ze stolu, demonstrativně vypnul nejprve část a na několik hodin i kompletní městský kamerový systém.

Poté byli na mimořádném jednání jabloneckých zastupitelů odvoláni hlasy ANO 2011, ODS a Starostů za Liberecký kraj dva radní za sdružení Společně pro Jablonec. Oficiálním důvodem odvolání Petra Klápště a Štěpána Matka byla ekonomická náročnost prvního z postů a slabá pracovní výkonnost na postu druhého. Podle zastupitelů za Společně pro Jablonec a Pirátů jde ale o zástupné problémy. Oba odvolaní politici se prý snažili rozkrýt střet zájmů primátora.

Celý problém vznikl za minulého vedení města, které reprezentuje předseda zastupitelského klubu ODS Miloš Vele, mimo jiné generální ředitel firmy Telmo, která v průběhu let kamerový systém budovala a servisovala.

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.