Primátor Tibor Batthyány předal Ještěd společnosti Tatra mountain resorts

Předáním historických lyží primátor Liberce i zástupce nového provozovatele symbolicky stvrdili převzetí skiareálu.Foto: Jan Král

Slovenská společnost Tatry mountain resorts získala pronájem areálu na deset let s opcí. Velké změny se podle ředitele TMR pro ČR Čeňka Jílka v této sezoně už nestihnou.

„Hned potom začneme s přebíráním služeb. Obnovíme například i bufety, které jsou v katastrofálním stavu,“ dodal. Během šesti let by TMR podle něj chtělo do Ještědu investovat až 700 milionů. První velkou investicí bude renovace sjezdovky Skalka, které by se lyžaři mohli dočkat už v příštím roce, nejpozději v sezoně 2019/20. Jak dále Jílek dodal, TMR se chce zaměřit hlavně na jednodenní lyžaře, kteří by se na kopci, jenž má omezenou kapacitu, vystřídali. „Budeme vypravovat skibusy. Hlad po jednodenním lyžování z Prahy je velký,“ dodal.