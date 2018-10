Primátorem Jablonce bude Milan Kroupa

Jablonec n. N. - Jablonci bude vládnout koalice v čele s hnutím ANO 2011. Primátorem bude jeho lídr Milan Kroupa.

Jablonecká radnice.Foto: MM Jablonec n. Nisou

Šok? Pro voliče jablonecké ODS zcela jasně. Jablonec nad Nisou se stává jedním ze statutárních měst, kde novou koalici vede hnutí ANO 2011.



Sedmnáct mandátů ze třiceti. To jsou jednoduché počty – a přesně tak početná nová koalice, která po další čtyři roky povede jablonecký magistrát.



Sedm zastupitelů hnutí ANO 2011, pět zastupitelů České pirátské strany, čtyři sdružení Společně pro Jablonec a jeden další zvolený zastupitel. Lídři stran a sdružení už podepsali koaliční smlouvu.



Podle ní se novým primátorem stane lídr ANO 2011 Milan Kroupa. Novým náměstkem primátora pro ekonomiku bude dle koaliční smlouvy ekonom Štěpán Matek ze Společně pro Jablonec, pozice náměstka pro rozvoj města připadne architektovi Jakubu Chuchlíkovi z Pirátů a pedagog David Mánek z hnutí ANO se stane náměstkem pro oblast humanitní.



V Radě statutárního města Jablonec nad Nisou dále zasednou Jan Zeman (ANO), Stanislav Říha (ANO), Jan Polák (Piráti), Jarmila Valešová (Piráti) a Petr Klápště (Společně pro Jablonec).



„Všichni máme společný cíl, dostat Jablonec z vyjetých kolejí a udělat z něj moderní, přívětivé a bezpečné město, které naslouchá svým občanům,“ sdělil Milan Kroupa.



Překvapením komunálních voleb na Jablonecku je právě úspěch České pirátské strany v Jablonci. Ta získala hned pět křesel v třicetičlenném jabloneckém zastupitelstvu. „K prosazení našeho programu vede cesta přes koalici,“ vysvětlil lídr kandidátky Jan Polák. Piráti přitom podle jeho slov jednali i s ODS.



Mezi priority trojkoalice patří bytová politika, rozvoj přehrady či revitalizace sídlišť. Počítá například s oživením městských lázní, novým zázemím pro Vikýř, novou podobou Horního náměstí, přírodními stezkami pro pěší i cyklisty nebo se zpřístupněním Kantorovy vily. Plánuje zavést participativní rozpočet a zlepšit komunikaci s občany a osadními výbory tak, aby se více zapojovali do rozhodování o projektech města. Dohlížet na to, aby stavby a zásahy do krajiny v Jablonci byly užitečné a zároveň estetické a dobře vzájemně provázané, by měl nově městský architekt.



„Máme ambiciózní a náročné programové plány. Optimismus, že se nám je podaří splnit a změnit Jablonec k lepšímu, ve mně vzbuzuje nasazení zastupitelů vznikající koalice. Jednoznačně jsme se shodli, že i další radní kromě náměstků budou mít vlastní agendu, na které budou pracovat, a nebudou chodit na radu jen hlasovat,“ popsal předseda zastupitelského klubu Společně pro Jablonec Petr Klápště, který se bude v radě města věnovat zapojování veřejnosti.



Trojkoalice se chce rovněž zaměřit na bezpečnost ve městě, a to především s důrazem na prevenci kriminality. Větší pozornost bude věnovat také seniorům. Prioritou je i dostatek míst ve školkách a to, aby Nemocnice Jablonec nad Nisou zůstala příspěvkovou organizací. V oblasti dopravy bude hledat taková řešení, která nebudou mít negativní dopad na život obyvatel města. Větší kontrolu nad tím, jak město hospodaří, budou mít občané díky rozklikávacímu rozpočtu (až do jednotlivé faktury) a také veřejnému a jmenovitému hlasování členů rady, komisí a výborů města. „Rozhodl jsem se podpořit tuto koalici, protože věřím, že má podpora pomůže optimalizovat chod jablonecké nemocnice,“ dodal k podpisu koaliční smlouvy zvolený zastupitel lékař Michael Vraný. Ten kandidoval za hnutí Nová budoucnost pro Jablonec, které vedl lídr Pavel Žur.



Občanská demokratická strana jako vítěz komunálních voleb v Jablonci ostrouhala. A to proto, že strany a hnutí tvořící novou koalici s ní nechtěli spolupracovat. "Cítil jsem hned při prvním setkání s Milanem Kroupou, že chce být primátorem za každou cenu," nechce více komentovat lídr ODS Miloš Vele.



Ostatně, jablonecká ODS něco podobného zažila po volbách v roce 2006, kdy také volby vyhrála, z vedení radnice ji ale vyšachovala koalice tvořená ČSSD, Domov nad Nisou a SOS (Strana pro otevřenou společnost).