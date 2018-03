Přímou volbu lidé nevítají. Podle starostů visí nad návrhem zákona řada otazníků

Jablonecko /INFOGRAFIKA/ – Pětina starostů na Jablonecku, které Deník oslovil, se k přímé volbě starostů vyjádřila v poměru 4 : 4, běžní voliči už tak nadšení nejsou. Na malých vesnicích, kde nemají ani radu obce, v tom problém nevidí. Jak to bude fungovat ve městech?

Zákonodárci jednají o přímé volbě hlav samospráv. Na snímku je medaile primátora Liberce.Foto: Deník / Zbranek Petr

„Co když zvolí starostu či primátora z jednoho politického směru, ale v zastupitelstvu bude mít převahu opačný politický směr?“ uvažuje nad návrhem Tomia Okamury Pavel Regner. Podobně v anketě Jabloneckého deníku mezi čtenáři odpověděl i Stanislav Šetina. „Nic by to nepřineslo! Naopak. Destrukci stávající zastupitelské demokracie,“ je přesvědčený Šetina.

„Jestli si někdo myslí, že 'sympatický' starosta bude rozhodovat za většinu, tak to ani náhodou,“ dodává Šetina. Stanislav Tomeš se zamýšlí na přímou volbou z jiného úhlu: „Pokud přímá volba, tak také přímá odvolatelnost.“ Sami starostové z menších měst, kteří jsou ve funkcích i více než dvě volební období, vidí téma i z jiného pohledu.

Přímou volbu by nechtěl například starosta Smržovky Marek Hotovec a volá po změně systému přepočítávání hlasů na mandáty. „Dnes umožňuje to, že někdo, kdo dostane třikrát méně hlasů, se do zastupitelstva dostane jen proto, že 'poskládá' kandidátku na úkor úspěšnějších (větší počet hlasů) z jiných kandidátek s kvalitními lidmi,“ míní Hotovec, jehož město má necelé tři tisíce voličů.

Starostenským „harcovníkem“ je i jeho kolega z Janova nad Nisou. Voličů má ale jen třetinu. Daniel David by se přiklonil k přímé volbě a s podmínkou: „Musí být upraven zákon o obcích a pravomoci starosty.“

Na ještě menším teritoriu čtyři roky vládne maloskalský Michal Rezner. V principu by mu přímá volba nevadila, ale … „Co když ke starostovi navolí 'nepřátelské' zastupitelstvo, které neschválí rozpočet na plánované akce? Až na výjimky se toto na malých obcích neděje. Vidíme si do talíře, navzájem se známe a málokdo si dovolí škodit obci. Ve městech je to jiné. Tady se již, po vzoru vrcholové politiky, často politikaří,“ varuje Rezner. Myslí si, že by stačilo, kdyby se zastupiteli stali kandidáti podle získaných hlasů. Pak by volba vyjadřovala vůli voličů.