Na pohodu nebo jako o život, s vidinou stání na bedně, účastnické medaile či dobrého pocitu. Běžeckých stylů a cílů je nespočet, přesto mají jedno společné. A to radost z pohybu. Právě ji si budou moci dosyta vychutnat závodníci v Libereckém kraji díky pestré škále organizovaných závodů.

Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka. To je heslo, se kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh. Letos se na startovní čáru postaví jeho účastníci ve středu 16. září, registrovat se mohou do neděle 6. září. „Za vším stojí myšlenka, že by se každý měl pohnout a jít si zasportovat. A kdy jindy než právě v den, kdy oslavujeme olympismus, sport a zdravý pohyb?“ uvedl generální sekretář Českého olympijského výboru Petr Graclík.

Zasáhl virus

Tradice olympijského běhu začala už v roce 1987, kdy první ročník startoval legendární Emil Zátopek. Část startovného jde na podporu činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek financí. Olympijský den se oficiálně slaví 23. června. V českém prostředí se slaví běžeckými závody vždy nejbližší středu tomuto datu. „Letos nám původní termín překazila světová pandemie kvůli šíření viru Covid-19. My se ale nevzdáváme! Na oslavu a podporu šíření olympijských hodnot a myšlenek si sice musíme počkat o tři měsíce déle, ale i letos se na startu potkáme,“ dodal Graclík.

V Lomnici nad Popelkou mají účastníci na výběr ze dvou tras, které vedou krásným prostředím městské obory se zázemím na rekonstruovaném koupališti. Proběhnou se okolo rybníku, Rohanského zámečku a ti zdatnější se v rámci 10 km dlouhé trasy podívají i na Alainovu věž. „Závod pořádáme podruhé. Líbí se nám myšlenka celého běhu a především pak to, že je v souladu s naší sokolskou tělovýchovnou filozofií,“ řekl Petr Sádek z TJ Sokol Lomnice nad Popelkou. „Věřím že se běžci nedají odradit stejně jako my a na startu se potkáme v hojném počtu,“ dodal.

Do běžecké mapy nově zavítá závod v Turnově ve Ski areál Struhy. Jeho trať kombinuje běh po trávě, šotolině i asfaltu. „Ráda běhám jen tak pro radost. Když se ale v okolí konají závody, které jsou pro dobrou věc, zúčastním se ráda. V tomto případě to totiž neberu jako poměřování síly,“ svěřila se Zuzana Kolářová z Turnova.

Na Českolipsku si mohou závodníci užít běh v Tuhani, kde si pro ně připravili jednokolovou trať v délce 5 km a na své si přijdou i děti. V Tanvaldu zájemci absolvují orientační běh v novém prostředí. Poběží se lesem, remízky po bývalém motocyklovém okruhu, ale také na sídlišti a ve městě.

Dílčí závod nemůže chybět ani v samotném krajském městě, kde proběhne v areálu Sport Park Liberec. „V minulosti jsme se zapojili, protože je nám blízká olympijská myšlenka. Za ta léta ho vnímáme už jako tradiční událost,“ řekla za organizátory Lenka Landová.

Gurmánská odměna

Už pošesté si budou moci běžečtí nadšenci užít třetí zářijovou neděli závod Kaiser Josef 2020, který společnými silami organizuje Městský obvod Vratislavice nad Nisou a RunBo Team. „Málokdo ví, že právě při tomto běhu se před čtyřmi lety zrodila myšlenka na založení běžecké party a znovuoživení tradičního závodu Vratislavický Běhoun,“ sdělil jeden ze zakladatelů Miroslav Habel.

Účastnit se může kdokoli bez ohledu na věk. Pro nejmenší od 1 roku do 6 let je připraven závod v areálu hřiště Na rozcestí. Starší děti od 7 do 15 let vyběhnou z areálu společně s dospělými vzhůru do kopců. „Juniorská trasa po 1,9 km končí u restaurace Mojžíšův pramen a všichni ostatní běžci pokračují dál lesem až k rozhledně Císařský kámen, kde je po 4,9 km cíl. Po nezbytném focení pak následuje volný seběh zpět do areálu,“ popsal trasu Jan Šlégl. Po návratu do místa startu si budou moci závodníci vychutnat gurmánský zážitek v podobě burčáku, svatebních koláčků, klobásek či sádla se škvarky.

Ukážou hrdost

I letos běžci v Libereckém kraji oslaví vznik republiky prostřednictvím Sokolského běhu. Česká obec sokolská v loňském roce navázala na tuto stoletou tradici a připomenula si 28. říjen sérií běhů pořádaných po celé republice. Obnovenou premiéru tradice si nenechalo ujít na 2000 závodníků nejen v celé republice, ale i ve Spojených státech amerických. „I letos se poběží v Portlandu a Washingtonu. V Čechách závodů výrazně přibylo, v Libereckém kraji proběhnou v Jablonci nad Nisou, Zlaté Olešnici, Lomnici nad Popelkou a Proseči pod Ještědem,“ vypočítal mluvčí závodů Richard Valoušek.

Vzhledem k délce jednotlivých tratí, které se pohybují kolem 5 km, je může absolvovat kdokoli. Nejedná se ani tak o závod, ale spíše o oslavu republiky pohybem. Smyslem je zúčastnit se, dát najevo svůj vztah k České republice a domovu. „Začátečníci si hlavně mohou užít závod v pěkné atmosféře a na hezkém místě. Stačí si jen nasadit číslo s trikolorou,“ dodal Valoušek.

A proč si nenechat tuto sportovní oslavu ujít? „V zázemí závodů bude bohatý doprovodný program, přijde ambasador místního závodu a společně s běžci si užije běžecký happening, který má v první řadě lidi dostat do pohybu a oslavit s nimi výročí Československa,“ odpověděl Richard Valoušek.

Registrace běží na www.behrepubliky.cz, kde aktualizují i jednotlivé závody.

Za českolipskými krásami

Tradici, pohodovou atmosféru, pestrost tratí a mnoho dalšího nabízí běžecký závod Cross Run & Walk Česká Lípa. Letošní ročník se uskuteční poslední zářijový víkend a účastníci se mohou těšit i na novinky. Poprvé ho bude město pořádat bez přispění externí agentury, od které po dohodě odkoupilo logo, název a veškeré marketingové nástroje závodu.

„Myslíme si, že jsme schopni si prostřednictvím naší vlastní příspěvkové organizace uspořádat závod sami, s menším rozpočtem a zároveň minimálně ve stejné kvalitě jako v předchozích letech. Navíc máme šanci lépe si pohlídat všechny lidi, kteří jsou součástí realizačního týmu, a tím minimalizovat riziko chyb, ke kterým dříve docházelo,“ upřesnil radní Michal Prokop.

Závodníci se proběhnou výrobní halou českolipské firmy Modus, klášterními zahradami, přes Vodní hrad Lipý či autodrom v Sosnové. A chybět pochopitelně nemůže ani historický autobus, který k závodu patří. Odměnou bude běžcům unikátní medaile.