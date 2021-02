Mediální ticho a propagace méně známých míst představují nástroj, jak ulevit turisticky nejatraktivnějším lokalitám.

Zámek Hrubá Skála | Foto: Deník

Loňský rok se nesl v duchu návratu člověka do krajiny. Uzavřené obchody, zrušené kulturní akce a omezení sportování vyhnaly stovky lidí do lůna přírody. Řada z nich ale zapomněla, jak se v ní chovat, a některé lokality trpěly pod návalem návštěvníků. To by se mohlo letos změnit.