Příští týden uzavřou cyklostezku Greenway Jizera

Od příštího pondělí do příští středy, tedy od 12. do 14. srpna, bude v Rakousích na Turnovsku uzavřená komunikace, která je součástí cyklostezky Greenway Jizera vedoucí podél stejnojmenné řeky z Malé Skály do Dolánek.

Most Greenway Jizera na Malé Skále | Foto: archiv

Objízdná trasa od Dolánek povede po cyklostezce za železniční most, odkud pokračuje vpravo po silnici III. třídy na Malou Skálu. V opačném směru vede objížďka po silnici III. třídy do Rakous, kde zatáčí vpravo na místní komunikaci a před viaduktem uhýbá doleva na železniční most. (vk) FOTO: Jablonecký Kitl dnes začal psát novou historii Vratislavické kyselky Přečíst článek ›

Autor: Redakce