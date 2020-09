Zdroj: DeníkVoliči v karanténě najížděli do provizorního areálu jednosměrkou, objeli kruh a z auta odvolili u stanu. Vjezd do areálu hlídali policisté, uvnitř pak kromě zapisovatelky asistovali příslušníci armády ve speciálních oděvech.

Volební místo bje otevřené ve středu 30. září od 7 do 14 hodin. Volby do krajských zastupitelstev se konají za zpřísněných hygienických opatření v pátek a v sobotu tohoto týdne. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 2. října od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Senátní volby se v letošním roce na Jablonecku nekonají.