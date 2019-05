Turnov a obce v jeho správním obvodu mají napůl vyhráno. Zdá se, že tamní lidé budou moci své úřední záležitosti i nadále vyřizovat v Turnově tak, jak jsou zvyklí.

Ještě před několika dny to vypadalo, že se obvod kvůli vládnímu návrhu zákona o územně správním členění státu může rozpadnout. Obec s rozšířenou působností Turnov totiž zahrnuje území ze tří okresů – Liberec, Jablonec a Semily. Samo město patří pod okres Semily a podle vládního návrhu mělo 16 obcí z libereckého a jabloneckého okresu změnit příslušnost k okresu semilskému. To se mnohým z nich nelíbilo.

Skupina poslanců z Libereckého kraje ale zpracovala pozměňovací návrh. Ten nabízí zachování správního obvodu Turnov s tím, že by obce mohly zůstat ve stávajících okresech. „Původní znění návrhu zákona by znemožnilo obcím z Turnovska, které jsou součástí okresů Liberec a Jablonec, řešit některou administrativu v Turnově,“ popsal poslanec Tomáš Martínek, jeden z poslanců za Liberecký kraj, který pozměňovací návrh podal do poslaneckého výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Pozměňovací návrh musí ještě schválit Sněmovna, na doporučení výboru by ale měl hlasováním projít.

Díky návrhu budou moci tisíce občanů z libereckého a jabloneckého okresu vyřizovat administrativní záležitosti nadále v Turnově, který je pro ně nejbližší obcí s rozšířenou působností.

V praxi to znamená, že by například Malá Skála, která leží v okrese Jablonec, ale ve správním obvodu Turnov, nemusela měnit příslušnost k okresu semilskému.

„Pokud pozměňovací návrh projde, znamená to, že i když zůstaneme ve správním obvodu Turnov, ostatní agendu budeme mít v Jablonci,“ přiblížil starosta Malé Skály Michal Rezler. Vše by v případě přijetí pozměňovacího návrhu mělo zůstat vlastně při starém.

Frýdštejn by chtěl pod Jablonec

Nedaleká obec Frýdštejn, kterou trápila stejná nejistota, zase před časem vyjádřila ochotu přejít ze správního obvodu Turnov do správního obvodu Jablonec. Protože obec leží přibližně na polovině cesty mezi Turnovem a Jabloncem, bude pro místní snazší jezdit za úřady do jednoho města. „Do Jablonce nám jezdí autobus každou hodinu,“ uvedl starosta obce Miroslav Mencl.

„Na živnostenský a finanční úřad musím do Turnova, na sociálku do Jablonce. V případě, že přejdeme pod Jablonec, budu mít vše při jedné cestě,“ řekl zdejší podnikatel Antonín Strnad.

Jablonečtí zastupitelé vyšli přání Frýdštejna vstříc. „Pro úřad to sice bude znamenat víc práce, do rozpočtu to ale přinese navíc zhruba 400 tisíc korun ročně,“ vysvětlil zastupitelům tajemník jabloneckého magistrátu Marek Řeháček.

Hlavní slovo při řešení přechodu obce do správního obvodu Jablonce bude ale mít ministerstvo vnitra. „Směrem od Jablonce jde spíše o podporu kroku obce Frýdštejn,“ doplnil Řeháček.

Jablonecký okres se má podle vládního návrhu zákona o územně správním členění státu zvětšit o Harrachov. Ten dnes spadá pod správní obvod Tanvald a je přitom součástí okresu Semily. Přechod pod okres Jablonec obyvatelé většinou vítají. „Dělali jsme si anketu mezi lidmi a většina z nich byla pro připojení k okresu Jablonec. Cesta do Semil je komplikovaná,“ vysvětlila starostka Harrachova Eva Zbrojová.