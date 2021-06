Jablonec má schválený záměr budoucího uspořádaní sítě pozemních komunikací. Rozložený je do tří etap.

Jablonec nad Nisou. | Foto: Lenka Klimentová

Například více jak 10 let se Jablonec zabývá špatnou dopravní situací v ulici Československé armády, s níž souvisí ulice Belgická a Ladova, které by do budoucna měly být také silnicemi I. třídy.