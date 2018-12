Liberecký kraj /ROZHOVOR/ – Krásné fotky Jizerských hor na profilu sociální sítě Instagram, výlety i snaha o pomoc přírodě. To je projekt „JizerkyLove“, který přibližně před rokem a půl nastartoval 29letý biomedicínský inženýr Vojtěch Nejedlo spolu se studentem dopravní fakulty na Českém vysokém učení technickém v Praze Janem Machovičem. „Chceme být ti, kteří budou sdružovat hezké obrázky a užitečné informace. Fotky nám posílají i sami naši sledující,“ říká Nejedlo.

JizerkyLove. | Foto: Deník / Dominika Glaserová

Co vás táhne k Jizerským horám, když žijete v Praze?

Já jsem se narodil ve Frýdlantě a vyrostl v Liberci, takže jsem k horám měl vztah od malička. Víc jsem tam ale začal chodit až v posledních pěti, deseti letech. Chození do hor u mě mělo takový ten tradiční průběh, který je snad u většiny lidí tedy kromě skautů. Rodiče tahají děti na výlety, děti to nenávidí, protože mají rády televizi. Takže zahořknou. Když jsou pak lidé starší, postupně přijdou na to, že výlety jsou vlastně strašně fajn, a postupně na ně začnou chodit sami.

A jak vlastně projekt JizerkyLove vznikl?

Projekt existuje především proto, že Jizerky máme od srdce rádi. S mým kamarádem a teď už i partnerem ve firmě Honzou jsme často chodili do hor a hodně jsme tam fotili. V určitou chvíli už nám ale bylo hloupé dávat snímky na vlastní sociální sítě, a tak jsme si řekli, že rozjedeme JizerkyLove. Postupem času se na vkládání fotek začaly nabalovat i další věci. Udělali jsme si logo a přemýšleli, co dál. Chtěli jsme prodávat trička a oblečení. Aby bylo vše právně v pořádku, založili jsme firmu. Záměrem ale není vydělávat peníze. Spíš budeme mít radost, když budeme potkávat v horách, kam tak rádi chodíme, lidi v našem oblečení nebo když se v něm vyfotí a fotku nám pošlou.

Co vás na tom nejvíce baví?

Celá ta naše radost je založená na tom, že tu radost má i někdo jiný. Dám příklad. Kamarádka v Číně, která tam žije a pracuje, říkala, že když si prohlédne fotky na našem instagramovém profilu, tak jí to každý den připomene domov. Pokud to takhle intenzivně funguje u dívky v Číně, tak si myslím, že to může fungovat u mnoha lidí v Čechách roztroušených mimo Liberec.

Na instagramovém profilu máte přes tři sta fotografií. Čerpáte i z jiných než vlastních zdrojů?

Chceme být ti, kteří budou sdružovat hezké obrázky a užitečné informace. Máme přehled, které stránky na Instagramu se věnují krajinkám a podobně, a vybíráme fotky z Jizerských hor, které pak se svolením autorů sdílíme na svém profilu. Fotky nám posílají i sami naši sledující. U drtivé většiny snímků víme, odkud jsou i jak se tam jde, protože ta místa důkladně známe. To nás také baví.

JizerkyLove ale nejsou jen fotografie. Přiblížíte i další aktivity?

Řekli jsme si, že když už ty hory tak dobře známe a když už máme koho oslovit prostřednictvím instagramového účtu, budeme organizovat výlety pro veřejnost. Celkem už byly dva a měli jsme skvělou odezvu. Na ten poslední přišlo přes 20 lidí. Nejmladšímu byly dva roky a nejstaršímu k šedesátce. K tomu tři psi. A aby to bylo pro účastníky ještě zajímavější, tak jsme do toho začali organizovat i různé doplňkové aktivity, třeba vědomostní kvíz a další soutěže.

Jak soutěže probíhaly?

Lidem na výletech představujeme místa, kterými jdeme, zajímavosti a reálie k nim. Měli jsme zastávky, kde jsme se v rámci kvízu ptali na otázky vztahující se k nim. Ti, kteří s námi vyrazili na výlet, se třeba dozvěděli, proč jsou a co znamenají různé značky na stromech, jak funguje horská služba nebo to, že i Jizerky mají světové přírodní unikáty, které člověk jinde nenajde.

Jaké cíle máte do budoucna?

Naším cílem aktuálně je vytvořit a etablovat značku, která bude spojená s Jizerkami. Ve chvíli, kdy to tak bude, ji navážeme na nějakou obecně prospěšnou činnost, protože teprve pak to v našem případě má smysl. Poslední výlet jsme spojili se sbíráním odpadků, mimo jiné jsme tím výletu dali poslání a vyšší cíl. Doufáme, že do budoucna bude část z výtěžku prodeje triček věnována třeba na vysazování stromů v Jizerkách nebo jinou smysluplnou aktivitu.

Plánujete v nejbližší době nějakou další akci?

Plánujeme zimní dvoudenní výlet. Každý bude moci rozhodnout, jestli půjde jenom na jeden, nebo na dva dny. Výlet tomu bude přizpůsoben. Přespávat se bude pravděpodobně v útulně na Smrku. To, kdy se bude akce konat, vyvěsíme na Instagram a přijít může kdokoliv. Tím pádem ztrácíme kontrolu nad počtem účastníků. Je to legrace, nikdy nevíme, co očekávat. Nicméně do budoucna budeme muset vymyslet nějaký systém rezervací. Výlet v osmdesátičlenné skupině by horám určitě radost neudělal.