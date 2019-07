Vakcinace proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilu influenzae typu b a dětské obrně je přitom povinné. Chrání nejen očkované, ale i děti, které kvůli závažnému onemocnění očkovány být nemohou. K tomu, aby se nemoci nešířily formou epidemie, je zapotřebí, aby bylo očkováno 95 procent veškeré populace. K tomu ale v Česku došlo naposledy před pěti lety.

„Podle výsledků administrativní kontroly bylo v roce 2017 v kraji proti těmto nebezpečným nemocem očkováno jen zhruba 84 procent dětí. Ještě v roce 2012 byla proočkovanost více než 98 procent,“ přiblížil ředitel Krajské hygienické stanice v Liberci Vladimír Valenta. „Nízký počet očkovaných je důvodem, proč se tyto téměř zapomenuté nemoci znovu objevují,“ dodal.

PROČ SE BOJÍ VAKCINACE?

Vysoce nakažlivými spalničkami loni onemocnělo 203 lidí, jen za prvních pět měsíců letošního roku už to bylo 545 pacientů, tedy více než dvojnásobek. Krajská hygiena chce ve spolupráci s Libereckým krajem zpracovat analýzu, na základě které by zjistila, co je příčinou poklesu zájmu o povinné očkování.

„Chceme udělat větší studii, která by popsala důvody odmítání očkování, a na základě ní bychom pak připravili komplexní kampaň, která by lépe osvětlila důvody proč očkovat. Doufáme, že se tu křivku podaří obrátit,“ oznámil ředitel krajské hygienické stanice. To, že se nemoci jako spalničky či příušnice znovu objevily, by podle Valenty mohlo ke zvýšení proočkovanosti paradoxně i pomoci.

Například v USA už kvůli epidemii spalniček schválili zákon, podle něhož nelze odmítnout očkování z náboženských důvodů. Takovou výjimku tamní legislativa dosud povolovala.Povinnost očkování podle očkovacího kalendáře je důležitá i pro přijetí do mateřské školy. Platí u tří, čtyř a pětiletých děti s výjimkou povinného předškolního ročníku. Tam musí školky paradoxně přijmout i děti bez povinného očkování.

„Je to poněkud nelogické,“ zmínila ředitelka MŠ v Klášterní ulici v Liberci Kamila Podrábská. Podle ní tak v legislativě zvítězila potřeba předškolního vzdělání nad zákonem o zdraví. O to víc apeluje na rodiče, aby se povinnému očkování nevyhýbali. Ochrání to jejich děti, pokud by se do školky dostala nějaká infekční nemoc právě kvůli nezodpovědnosti rodičů, kteří očkování z ideologických důvodů nebo z laxnosti odmítají.

BRAŇTE SE KLÍŠŤATŮM I PNEUMOKOKOVI

Podle Vladimíra Valenty by se ani dospělí lidé neměli bránit očkování vůči některým dalším nemocem, například klíšťové encefalitidě. „Infikovaná klíšťata jsou i v našem kraji a počet nových případů onemocnění se zvyšuje,“ varoval krajský hygienik.

Další zbytečně nevyužitou možností, jak se očkováním bránit proti onemocnění, je podle zdravotníků vakcína proti pneumokokové infekci. Bakterie, která ji způsobuje, je velmi nebezpečná zejména pro děti do dvou let a seniory. Ti mají od 65 let očkování proti pneumokokovi zdarma, stejně jako děti do sedmého měsíce věku, případně do 15 měsíců v případě přeočkování.Podle informace krajské hygieny čelilo jen loni pneumokokové infekci v Libereckém kraji 27 lidí, čtyři z nich zemřeli.