Liberecký kraj - Jednání s náměstkem Ciklem dopadlo podle zúčastněných rodičů tak, jak čekali. Náměstek hejtmana Libereckého kraje Radek Cikl přijal ve středu po prosincovém jednání se zástupci studentů Gymnázia U Balvanu i zástupce petičního výboru rodičů. Pod petici proti rušení gymnázia se k 5. lednu podepsalo již 8460 lidí.

Petice proti zrušení Gymnázia U Balvanu. | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

"Jednání proběhlo věcně, jak se ale dalo očekávat, nedošlo k žádnému posunu. Pan náměstek seznámil rodiče se svými argumenty, které jsou již vesměs veřejnosti známé. Zástupci rodičů naopak vyjádřili svůj nesouhlas s rušením gymnázia a přednesli své protiargumenty," uvedl pro Jablonecký deník za petiční výbor rodičů Jan Ondřej.

Na schůzce argumentovali, že ve zdůvodnění náměstek v médiích uvádí, že podíl gymnázií na vzdělávaní na Jablonecku je již 40 %. "To vzbuzuje zdání, že každý čtvrtý žák z Jablonecka studuje na gymnáziu. Ve skutečnosti, jak uvádí kvalifikovaný statistik, je tento podíl pouze 18,7%," vysvětlil Ondřej.

„Je to pro nás bohužel jeden z příkladů, jak jsou fakta účelově vysvětlována tak, aby to podpořilo záměr pana náměstka,“ uvádějí zúčastnění rodiče.



Nelíbíl se jim ani Ciklům argument, že gymnázium má zastaralou budovu, velké tepelné ztráty a nemoderní a nehospodárné vytápění.



„Nebyli jsme v té chvíli schopni oponovat, jako rodiče nemáme podobné informace, ale co si máme myslet, když se vzápětí od vedení školy dozvíme, že kraj do modernizace vytápění investoval před dvěma lety 100 tisíc Kč, takže gymnázium má vytápění kompletně řízené elektronicky a dokonce k nim z krajského úřadu vodí exkurze, aby se podívaly, jak vypadá moderní kotelna? Navíc proběhla nedávno i výměna oken ve velké části objektu. To je opravdu paradoxní situace. I kdyby tomu tak ale nebylo, copak mohou o zachování nebo zrušení školy rozhodovat kritéria tohoto druhu? Neměl by se především brát zřetel na kvalitu školy, tak jak požadujeme?!“ uvedli zklamaní rodiče.



Přítomní rodiče litují, že náměstek vždy nezodpověděl jasně zcela konkrétní dotazy. Například jaký bude osud tanvaldského gymnázia, které město odmítlo převzít. Jak se dívá na výsledek sloučení průmyslových škol v Jablonci, který podle veřejnosti skončil tím, že studenti raději odcházejí do Liberce.

"Máme bohužel pocit, že plán zrušit gymnázium U Balvanu spíše politické než odborné rozhodnutí a pan Cikl na něm trvá,“ uvedli zástupci petičního výboru.



„Při loučení jsme sdělili panu Ciklovi, že budeme proti zrušení gymnázia u Balvanu dál bojovat všemi zákonnými prostředky. Podporu města, studentů samotných i veřejnosti k tomu máme,“ uzavřel za petiční výbor Ondřej.



Nejen v Jablonci

Plánovaná optimalizace školství není výjimkou ani pro Jablonec ani pro Liberecký kraj. Jednání probíhají na řadě míst republiky. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš se v pátek postavil za rozhodnutí jednotlivých hejtmanů. Plně respektuje rozhodnutí všech krajů a trvá jeho plná podpora ve snaze o snížení počtu škol. " Platí to i v případě sklářské školy v Kamenickém Šenově," konstatoval ministr s tím, že se bude řídit rozhodnutím Libereckého kraje.



Letošních přijímaček se změna nedotkne

„Přijímací řízení do prvních ročníků středních škol pro školní rok 2011/2012 proběhne regulérně a podle plánu,“ uvedl krajský radní Radek Cikl. Děti se podle něj nemusí bát hlásit na jakékoliv aktuálně vypsané obory, které je zaujmou.



„Žáci mohou počítat s tím, že obor, k jehož studiu byli přijati, dokončí. To se týká i oborů, jichž by se měla reforma vzdělávání dotknout,“ dodává.



Návrh reformy je nyní v připomínkovém řízení, vyjadřují se k němu především školy a obce. K podobným racionalizačním krokům má podle ministra školství docházet postupně v celé republice.