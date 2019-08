Elektrobus o kapacitě 15 sedících a 14 stojících cestujících vyjel do hor poprvé v sobotu 3. srpna. „Provoz během prvního víkendu proběhl úspěšně. Přímo v terénu si provozovatelé ověřili, že elektrobus v průběhu dne dobíjí baterie tak, aby zvládl obsáhnout všechny čtyři páry spojů,“ řekl náměstek hejtmana Jan Sviták.

Elektrobus sem byl nasazen namísto běžného vozidla kvůli tomu, že trasa vede kolem nádrže Souš, jež slouží jako zdroj pitné vody. Vozidla nad 3,5 tuny tudy proto běžně jezdit nesmějí. Elektrobus získal výjimku právě kvůli své bezemisnosti.

Rozjezd narychlo

Vyřízení všech potřebných povolení ovšem trvalo do poslední chvíle a nová linka se tak spouštěla narychlo bez větší propagace. Spojení zatím nenachází třeba ani vyhledávač IDOS.

I tak se ale o prvním víkendu zájemci o svezení našli. „I přesto, že jsme měli málo času na propagaci, některé spoje odvezly více než deset cestujících,“ dodal Sviták.

Například sobotním spojem odjíždějícím ve dvě hodiny odpoledne ze Smědavy cestovali kromě redaktora Deníku další tři pasažéři. „Líbí se mi, že je to ekologické, jen ten zvuk začal být po chvíli trochu otravný,“ poznamenala jedna z cestujících.

Otazníky může vzbudit cena za svezení: za zhruba patnáctikilometrovou trasu totiž lidé zaplatí 55 korun. Pro srovnání – za patnáct kilometrů jízdy na druhou stranu hor, ze Smědavy do Raspenavy, lidé zaplatí korun jen třicet.

Na zdejší poměry vysoká cena totiž odpovídá standardní ceně jízdenky přes Liberec a Jablonec. „Zavedli jsme novou tarifní spojnici Smědava–Souš, která zohledňuje, že se jedná o speciální turistickou linku. Jízdné jsme nastavili tak, aby odpovídalo ceně v relaci Hejnice – Tanvald před zavedením této nové linky,“ vysvětlil Sviták.

Jinými slovy, lidé díky nové lince ušetří čas, ne však peníze. Zaplatí totiž stejně, jako kdyby z Frýdlantska na Tanvaldsko cestovali zdlouhavě přes Liberec a Jablonec nad Nisou.

Provoz je tu zatím zkušební, a to jen do konce letošního srpna. Poté ho kraj vyhodnotí. „Do budoucna máme záměr linku vést z Frýdlantu až do Harrachova, je ale potřeba najít vhodná stanoviště pro dobíjení vozidla,“ uzavřel Jan Sviták.