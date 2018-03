Průmyslováci z technické školy ve své třídě měřili radioaktivitu

Jablonec n. N. - Studentům v Jablonci přednášel odborník z Ústavu jaderného výzkumu. Dvě hodiny si zpestřili také vlastním praktickým měřením radioaktivity a dalšími fyzikálními pokusy.

Do pokusu při přednášce Energie - budoucnost lidstva se pustil Martin Jurásek a Tomáš Stránský ze třídy M2CFoto: archiv Hejl Servis

Na technických školách zpestřují středoškolákům výuku fyziky. S tématem Energie - budoucnost lidstva přijel z Ústavu jaderného výzkumu (ÚJV) v Řeži Adam Kecek na Střední průmyslovou školu technickou v Jablonci.

Jedním z hlavních cílů přednášek je kromě prohlubování znalostí z fyziky, také motivace dětí ke studiu na technických školách. Energetika se bez nové koncepce a mladých odborníků neobejde. Na pracovním trhu v technických profesích nejméně sto tisíc kvalifikovaných lidí.

Proč se vypravili právě do Jablonce? „Našla jsem si je na internetu a zaujalo mne to,“ vysvětlila Dagmar Panošová, která vyučuje nejen fyziku, ale i matematiku a elektrotechniku. Právě pro tento předmět mají ve škole solidně vybavenou laboratoř. „Máme v ní i žákovské stavebnice,“ doplnila učitelka. V ostatních předmětech, jakým je například ekologie, už tolik možností nemají: „Zkombinujeme to ale s cílem některého výletu na konci školního roku.“

Země má sedm miliard obyvatel a každý den přibývá skoro 220 tisíc dalších. 1,3 miliardy lidí dosud nemá přístup k elektřině. „A osmdesát procent veškeré vyrobené energie spotřebuje pouhá jedna pětina lidstva,“ uvedla Martina Drábková ze společnosti Hejl Servis, která besedy pořádá.

Fyzika trochu jinak

Cílem besedy je nejen studentům vysvětlit, co tato fakta znamenají, ale přiblížit jim fyziku jiným způsobem, než znají z učebních osnov. „Podstatná je také motivace studentů při volbě zaměstnání,“ dodala Drábková.

Lektor představil jednotlivé energetické zdroje a technická řešení výroby elektrické energie postupně třem druhým ročníkům maturitních oborů. Hovořilo se také o stále nevyřešené otázce skladování elektřiny. A nechyběly ani praktické ukázky. Žáci si například změřili radioaktivní záření ve svém okolí nebo si vyzkoušeli pokus s fotovoltaickým panelem.

S přednášejícím škola domluvila také možnost navštívit pracoviště ÚJV v Řeži. „Plánujeme s kolegyní, že bychom se dvěma třídami jely na exkurzi. Není to totiž jen pro odborníky, ale je tam k vidění i spousta strojařiny,“ vysvětlila Panošová. Míní, že by to mohlo středoškoláky ještě více motivovat k dalšímu studiu po maturitě.