Jaké byly první pocity při pohledu na katedrálu?

Katedrála vlastně stojí na ostrově uprostřed Seiny a já už mám takový rituál, že přijíždíme vždy po levém břehu a já upozorňuji: Teď poprvé uvidíte Notre-Dame. Protože průčelí neshořelo a první pohled není z profilu, měli jsme v první chvíli pocit, že vidíme nepoškozenou katedrálu. Ale pak jsme přijeli blíž a uviděli ten vzduchoprázdný prostor, kde se dřív tyčila střecha katedrály s věží, která dávala této sakrální stavbě tak výjimečný rukopis. Teď jsme viděli jen západní věže, lešení a pod ním velké nic.

A jak to vypadalo před katedrálou, kde se řadí ten nekonečný had turistů, slyšíte všechny jazyky a vidíte všechny národnosti světa?

Všude jsou policejní pásky, ještě tam byly i hasičské vozy, ale už také jeřáby. Práce na opravě začaly hned.

Jak požár jednoho ze symbolů Paříže změnil atmosféru města?

Kdyby se v Paříži jinak nic nedělo, dokázal bych atmosféru po požáru popsat. Protože to, co ji opravdu změnilo, jsou žluté vesty! A nejen atmosféru. Blokují turistický ruch. Jedete po nábřeží, chcete zahnout jeden most zavřený, druhý most zavřený. Navíc na Velikonoce bohužel ohlásily nejmasovější protesty od loňského listopadu. Myslel jsem si, že teď, když je Paříž po požáru katedrály ochromená, zraněná, když má obnaženou ránu, obrátí se proti nim i veřejné mínění a oni s protesty přestanou. Nestalo se.

A obrátilo se veřejné mínění proti nim?

Už dávno. Většinu lidí štvou. Vždyť v Paříži například zničili slavnou kavárnu Fouces na Champs-Élysées, spálili některé ty krásné secesní trafiky. Pařížská atmosféra se tak kvůli nim bohužel pomaličku rozpouští…

Mluví se o tom, že katedrála by měla být opravena do pěti let. Věříte tomu jako znalec Paříže, nebo se přikláníte k názorům odpůrců prezidenta Macrona, že jde z jeho strany jen o předvolební marketingový tah?

Já to vidím nejen z pohledu znalce Paříže, ale celé Francie optimisticky. Vezměte si, že po válce byly v troskách mnohé slavné katedrály, jako třeba ta v Rei-ms, a do pár let nejenže znovu stály, ale navíc neztratily nic ze svého ducha. Já osobně jsem přesvědčen, že to nebude do pěti, ale mnohem dřív, tak do dvou let! Už i v marketingovém zájmu. Jakmile se katedrála znovu otevře, bude to obrovský turistický tahák. Myslím si, že na vysvěcení přijede i papež. Určitě to bude velká událost, která k Paříži opět přitáhne zraky celého světa.

Může to současnému prezidentovi prospět?

Může. Prezident Macron má hodně odpůrců. Je to vidět i na všudypřítomných nápisech načmáraných na zdech, schránkách. Na druhou stranu jeho příznivci asi nechodí s houbou po městě, aby to mazali. On se bohužel strefil do špatné doby, kdy musí čelit spoustě problémům, které nezavinil sociální problémy, brexit.

Myslíte, že požár Notre-Dame může Francouze spojit? Že se pro ně stane určitým mementem?

Už je spojil! Vždyť ve sbírce nepřispěly jen významné rodiny, přes 700 milionů eur dali v drobných částkách samotní lidé.

Já měla spíš na mysli, zda si uvědomí skutečný význam křesťanských hodnot, o kterých se většinou jen mluví.

Určitě. Jen za poslední rok bylo ve Francii údajně zničeno 87 kostelů! Takže ty hodnoty nějakým způsobem ohroženy jsou. Na druhou stranu Francie patří k nejtolerantnějším zemím v Evropě, možná i na světě. Má své problémy, které se snaží řešit, i když ne vždycky šťastně. Určitě to ale není země, která by třímala nějaký prapor nacionalismu. To se ostatně ukázalo, když u nich pohořel Jean-Marie Le Pen i jeho dcera Marine Le Penová…

Když jsme u těch křesťanských hodnot, bylo v Paříži, třeba v obchodech nebo restauracích, znát, že jsou Velikonoce?

Přestože jsme tentokrát kvůli protestům Paříž dost prochodili pěšky, nikde jsem bohužel na žádné velikonoční symboly jako třeba beránky nebo místní speciality nenarazili. V pekárně to o Velikonocích vypadalo jako v pekárně 5. listopadu. Hodně lidí bylo v kostele sv. Eustacha, kde se sloužila náhradní mše namísto Notre-Dame a na Sacré-Coeur, ale myslím si, že šlo spíš o davy turistů než věřících.

Dodržují se zvyky alespoň v takových tradičně katolických místech, jako je například Bretaň?

Bretaň patří k nejkouzelnějším místům Francie včetně zvyků. Tamní kostely znázorňují rané křesťanství i s řadou svých vlastních svatých, které často a rádi uctívají tradičními průvody, tzv. Pardony. Je to ale stejné jako třeba v Praze a na jižní Moravě. To je Paříž a Bretaň.

Je ve francouzské historii podobná paralela s požárem Notre-Dame?

Už za francouzské revoluce hořela katedrála Notre-Dame dokonce i uvnitř. Lid tam pálil veškerý dřevěný mobiliář. Komunardi dokonce z průčelí katedrály dokonce odstranili starozákonní proroky, ale katedrála se vždycky znovu zvedla.

Takže dá se říct, že když Paříž a Notre-Dame přežila Francouzskou revoluci, přežije i tento požár?

Jsem o tom přesvědčen. Přežije i žluté vesty.