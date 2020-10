Zdroj: Deník

Před 14. hodinou se před zavřenými dveřmi hlasovacích místností na Mozartově škole v Jablonci tvořily fronty. „Chodíme s manželkou ke každým volbám, krajské nevyjímaje. Většinou mi moje volba vychází, tak doufám, že tomu bude i letos,“ popsal 61letý Pavel.

Většinu členů volebních komisí, kteří tu nesedí poprvé, zájem nepřekvapil. „Ten počáteční nápor je stejný při každých volbách. Kolem čtvrté už to je klidnější. Někteří lidé ale přijdou až pět minut před 22. hodinou, v sobotu minutu před koncem,“ poznamenala zapisovatelka volební komise Mozartova Radka Baloghová.

Poprvé k volbám a rovnou do volební komise zamířila její neteř Lidmila. „K volbám bych šla tak jako tak. A když se naskytla příležitost trochu si přivydělat, řekla jsem si, proč ne,“ svěřila se 18letá slečna.

Sama nechápe, že jsou stále lidé, kterým se k volbám nechce. „Když už člověk má právo volit, je zbytečné ho nevyužít. Hlasováním se můžu, byť nepatrně, podílet na chodu našeho kraje. Ten, kdo nejde k volbám, si pak nemá stěžovat na výsledky,“ nabídla svůj pohled Lidmila Baloghová.

Roušky a desinfekce

Letošní volby jsou jiné, alespoň co do organizace. Volič vejde do místnosti s nasazenou rouškou, předá členovi volební komise dokument totožnosti, poodstoupí a na vyzvání si roušku sundá. Po identifikaci si roušku znovu nasadí a vezme si dokument zpět. I propisky jsou jen na vyžádání a po použití se dezinfikují. U dveří je připravena dezinfekce na ruce.

Letošní volby jsou jiné i v zájmu lidí o obsazenost volebních komisí. „Máme všechny komise v šestičlenném obsazení, když zákon hovoří o minimálním počtu pěti. Několik přihlášených členů se na poslední chvíli omluvilo, ať už z důvodu nemoci nebo zaměstnání. Pravdou je, že poté už nemáme žádné náhradníky,“ sdělila vedoucí organizačního a personálního oddělení jabloneckého magistrátu Pavlína Reichelová.

Ze zákona dostane člen volební komise 2300 korun za oba dva dny voleb, o tři sta korun více dostává zapisovatel a místopředseda, 2700 korun bere předseda volební komise.

Jsou ale i tací, kteří si letos nešli do volebních komisí sednout kvůli současným opatřením proti šíření koronaviru. A nezlomila je ani vyšší odměna. „Letos vynechávám, nebudu sedět uvnitř s neustále nasazenou rouškou,“ popsala za všechny Jablonečanka Lenka Klimentová.

Přesně 34 Jablonečanů odvolilo už ve středu tohoto týdne. Jednalo se o voliče, kteří jsou v karanténě kvůli koronaviru. Pro ně bylo připraveno speciální místo hlídané policií a armádou u Městské sportovní haly. Volby do krajských zastupitelstev pokračují ještě v sobotu, kdy se volební místnosti otevřou v 8 hodin a zcela uzavřou ve 14 hodin. Poté začne přepočítávání hlasů.