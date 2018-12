První prosincový týden mrazy ustoupí, mělo by být až 11 stupňů

Výroba - Výroba Mechanici a opraváři osobních automobilů 20 000 Kč

Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení Seřizovač - trainee. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SEŘIZOVAČ - TRAINEE, Co bude Vaším úkolem?, - nasazování nástrojů a seřizování strojů včetně přídavných zařízení, - kontrola prvních kusů, - vyplňování potřebné dokumentace, - úzká spolupráce s technologem a vedoucím směny, , Co od Vás potřebujeme?, - praxi v oboru seřizování vstřikovacích lisů (potřebné zaškolení zajistíme za pomoci zkušených kolegů) , - orientaci ve výkresové dokumentaci, - základní znalost práce na PC, - vzdělání: minimálně střední odborné učiliště ukončené výučním listem, , Co Vám nabízíme?, - možnost odborných školení a prohlubování kvalifikace, - zajímavou práci v moderním provozu vstřikování plastů , - motivující finanční ohodnocení a možnost růstu v závislosti na znalostech a výkonu, - firemní akce pro zaměstnance, - příspěvky na stravování a penzijní připojištění , - bonusy vyplácené na základě hospodářských výsledků firmy, , Doplňující informace, - práce ve 3 směnném provozu, - nástup leden 2019 nebo dle domluvy, , Kontakt telefonicky - tel. 483 358 134 nebo e-mailem - nabory.cz@araymond.com. Pracoviště: A.raymond jablonec s.r.o., Československé armády, č.p. 4609, 466 05 Jablonec nad Nisou 5. Informace: Hana Šimáňová, +420 483 358 134.